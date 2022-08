AMLO confirma tope operacional al AICM y 600 mdp para la terminal 2

La infraestructura aeroportuaria en el centro del país está a máxima capacidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que los trabajos de reforzamiento estructural de la terminal 2 (T2) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) requerirán de una inversión de 600 millones de pesos, estarán a cargo del Gobierno de la Ciudad de México e iniciarán este año.

Durante su conferencia matutina también refirió que para resolver la saturación actual se limitará el número de operaciones en la principal terminal aérea del país (que el próximo 19 de noviembre cumplirá 70 años de existencia), cuando se tengan los resultados de un análisis técnico que está en marcha.

Sobre los trabajos de obra pública que se realizarán en la T2 detalló que ya hay un proyecto con ese propósito en el que han intervenido el Instituto de Ingeniería de la UNAM y especialistas en estructuras.

“Había dos opciones: apuntalarlo para que se hiciera después una reparación de fondo y la intervención para mediano y largo plazo. Y optamos por la segunda, lo vamos a hacer porque está de por medio la seguridad de la gente. Nada más que conste que cuando hicieron esa terminal (se inauguró en noviembre del 2007) hablaron de que era para 50 años y no aguantó porque no la hicieron bien. Pero no nos vamos a poner a ver eso, tenemos que garantizar la seguridad de la gente”, comentó.

El mandatario justificó la participación de la autoridad local porque en el gobierno federal están saturados, hay mucha obra y se tienen que dividir el trabajo para alivianar la carga entre todos.

“Ya no podríamos recurrir a los ingenieros militares, que es lo mejor que hay en construcción, está probado, eficiencia, calidad, trabajo, tiempo de terminación de las obras, honestidad, ahorros, sí, pero nos faltan 250 instalaciones militares para la Guardia; llevamos como 1,600 sucursales del Banco del Bienestar, nos faltan como mil… Tren Maya…”, agregó el mandatario.

Sobre esta decisión, un funcionario del sector que optó por el anonimato lamentó que dicha tarea no se haya encargado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que es cabeza de sector y cuenta con personal especializado en la materia.

Desde su perspectiva, para sustentar la legalidad de la participación del gobierno local, es suficiente la firma de un convenio de colaboración con dicha dependencia en los siguientes días, como el del Tramo 3 del Tren Interurbano México-Toluca, para que se puedan reasignar recursos presupuestales.

Serán menos vuelos

Acerca del número de vuelos y pasajeros en el AICM que se limitarán debido al nivel de saturación actual, es porque “ya no se puede”, debido a que sólo son más vuelos de los que pueden operarse sino también más pasaje.

Actualmente el número de operaciones de despegue y aterrizaje permitido en el AICM es de 61 por hora, aunque esa cifra puede rebasarse en la práctica si las condiciones meteorológicas y otros factores lo permiten, sin arriesgar la seguridad operacional.

Un documento elaborado por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) en abril pasado sugirió, sin embargo, que el número máximo se topara en 49 operaciones en condiciones óptimas de vuelo.

“Ahora alguien hacía la observación de que los aviones son más grandes que los de antes y esto significa más gente. Entonces, es el número de vuelos y el incremento de pasajeros. Son muchas, muchas ya las operaciones en el aeropuerto. Y tenemos el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles. Entonces, se va a ordenar lo del uso del aeropuerto”, detalló el presidente ayer.

Sin embargo, de iniciar tal medida, las aerolíneas que deban reducir operaciones en el AICM no están obligadas a trasladarlas a alguna terminal, porque eso dependerá de sus intereses comerciales y de que haya capacidad.

El artículo 19 de la Ley de Aviación Civil refiere que: Para operar rutas adicionales a las contenidas en la concesión, deberá solicitarse a la Secretaría (SICT) la autorización correspondiente, misma que formará parte de la propia concesión, y únicamente podrá comercializarse hasta que haya sido autorizada.

A la fecha, Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus han decidido incrementar actividad en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía durante los siguientes meses, sin dejar de atender sus nuevos destinos con vuelos desde el AICM, por lo que miran dicha acción como un complemento de operaciones y de ofrecer mayor oferta a sus clientes.

De acuerdo con el AICM, el estudio que elabora el área de consultoría de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, que determinará el nuevo tope de operaciones, será concluido en noviembre próximo y cuenta con la participación de aerolíneas nacionales.

