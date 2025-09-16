Shark Tank México Creator: ¿Quiénes son los nuevos tiburones y cuándo se entrena?

Los creadores de contenido llegan al tanque, en el spin-off de Shark Tank México. Ricardo Pérez y Slobotzky de La Cotorrisa, así como RobeGrill y Rafa Polinesio son algunos de los influencers que se suman como tiburones al programa de negocios.

El programa, que se transmitirá por YouTube a partir del 6 de octubre busca promover el emprendimiento entre los creadores de contenido y apoyar proyectos con un impacto social positivo.

“En YouTube creemos que los creadores son los nuevos emprendedores: construyen audiencias y desarrollan proyectos que trascienden lo digital”, destacó Abril Frayre, líder en alianzas de televisión, cine y deportes en YouTube SPLA.

¿Quiénes serán los tiburones?

Shark Tank México Creator tendrá a destacados tiburones. Moris Dieck, quien conducirá el programa. Los tiburones en este spin-off serán: Ricardo Pérez, RobeGrill, Rafa Polinesio, Lety Sahagún, co-conductora de Se Regalan Dudas y Miriam Mendoza de Nestlé.

En esta edición no sólo se evalúa el impacto digital o la creatividad del canal, sino también la escalabilidad del proyecto, el modelo de negocio y la visión estratégica a largo plazo, pues se reconoce a los creadores de contenido como emprendedores.

Especial.

Los creadores buscarán una inversión de 25,000 pesos

En cada episodio, tres creadores de contenido presentarán sus proyectos relacionados con el tema principal ante un jurado de especialistas en marketing de influencers, creadores especializados en impacto social, así como un shark del programa habitual y un representante de la marca patrocinadora.

Al final del episodio, solo uno de los proyectos será elegido para recibir el premio de 25,000 dólares y una cámara Sony ZV-E1.

La temática del primer episodio, que se podrá ver el 6 de octubre es: Conectar con valor, y los creadores de contenido que participarán por el premio son: Palomares Magic, Mariana Palacios y La Ruta de la Garnacha.

El segundo episodio se titula Caminar tu propia historia, y tendrá como emprendedores a Un Tal Fredo, Daniela Lipert y Lily García

El tercer capítulo se llamará Ideas que nutren al mañana y contará con participantes como Chef en proceso, EnchufeTV y Lupita Villalobos.

Este formato tuvo mucho éxito en Brasil y ahora llega a México como un nuevo escaparate de oportunidades, visibilidad y profesionalización para la comunidad de creadores. Esta edición propone una conversación fresca entre el mundo del entretenimiento digital y el ecosistema empresarial, manteniendo intacto el ADN de Shark Tank.