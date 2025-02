Quítale la “novia” al líder y conquista el mercado

Ante un mundo en el que existen un sinfín de marcas, ¿qué hacer para conquistar el mercado? La respuesta no es sencilla, pero si se quiere sobresalir hay que quitarle la novia al líder, señala Juan Carlos Mallet, experto en marketing transformacional.

Esto quiere decir que las marcas necesitan seducir al mercado y hacer que los consumidores prefieran tu producto.

Juan Carlos Mallet, CEO de Palmer, Cooper & Wallace detalla que existen cuatro tipos de marcas: las líderes, que dominan el mercado y ponen las reglas del juego; las retadoras clásicas, que pelean con los líderes por medio de la diferenciación.

Después están las marcas retadoras alienígenas que buscan cambiar las reglas del juego con una propuesta distinta y disruptiva y finalmente las zombies, aquellas que buscan parecerse mucho para que el consumidor se confunda y juegan con el precio.

Para destacar en el mercado primero hay que identificar qué tipo de marca es, conocer al consumidor y enamorarlo.

¿Cómo crear conexiones emocionales?

Juan Carlos Mallet destaca que para enamorar al consumidor es importante crear conexiones emocionales, para ello se necesita conocer la industria y las emociones que manejan, por ejemplo, Coca Cola usa la felicidad para conectar con el consumidor.

También es importante conocer al consumidor, pero no solo la edad y área demográfica, sino los deseos, miedos y aquello que no se satisface actualmente, “porque si no sé a quién me quiero ligar cómo voy a ganar”.

Hoy esa persona (consumidor) está con alguien más y por eso le tienes que bajar la novia al líder”, destaca el exdirector de marketing de Coca-Cola Company para el Medio Oriente.

Para enamorar al consumidor también es fundamental crear el alma de la marca y un propósito realista que forme una personalidad. “Las marcas son como las personas, se necesita tener confianza, y eso se logra siendo consistente”.

Etapas de enamoramiento

Igual que cuando se quiere conquistar a una persona, las marcas necesitan diseñar una estrategia para atraer al consumidor, conquistarlo y enamorarlo. En el libro “¿Cómo quitarle la novia al líder?”, Juan Carlos Mallet, hace una analogía con Margot Robbie y Henry Cavill, amor platónico de muchos.

Detalla que si se quiere conquistar a uno de estos actores lo primero que hay que hacer es conocer todo de ellos; sus gustos, preferencias y debilidades, posteriormente buscar tener un encuentro, ganarse la confianza, a partir de la autenticidad, para posteriormente enamorarlos.

Lo mismo aplica en las empresas, conocer al consumidor y encontrar el momento perfecto para acercarse y ganar su confianza, para finalmente conquistar su corazón con algún diferenciador. Pero el proceso de enamoramiento no termina ahí, debido a que día a día hay que conquistarlo para mantener su corazón.

Como marca siempre hay que escuchar al público objetivo, lo que le gusta, por qué quiere mantener el interés, y si te olvidas de ella, porque te sientes cómodo, llegará otra marca. Tienes que darle algo tan bueno al consumidor que no quiera volver a lo anterior”.

Además, si le quitas la “novia” al líder, al principio la marca no se dará cuenta, pero cuando lo haga buscará que regrese, por ello “tenemos que estar listos para el golpe, para que duela lo menos posible y puedas reaccionar”.