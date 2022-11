Sistema fiscal, principal barrera para emprendedores

El emprendimiento ha incrementado en los últimos años; sin embargo, el comienzo puede ser desmotivante, por la cantidad de trámites y procesos del sistema fiscal y tributario que suelen ser largos y tediosos.

“Es una desgracia que para una persona que inicia un negocio, uno de los problemas y barreras más graves sea el sistema fiscal y tributario. Se entiende de dónde viene porque tenemos una sistema basado en la desconfianza. El gobierno desconfía tanto de nosotros que nos pone un montón de reglas que cumplir, pero el estudios de la relación fiscal y el gobierno han demostrado que esta relación es un juego y como juego debes analizar las reglas y te das cuenta que es muy caro jugar un juego basado en la desconfianza”, explicó en entrevista con El Economista, Alil Álvarez Alcalá, autora del libro Lecciones de derecho fiscal.

A esto, se suma que entender el sistema puede ser complicado por los términos utilizados y la metodología, porque a consideración de la abogada especialista en el ámbito fiscal, este sistema está diseñado para que no lo conozcamos y no lo apliquemos, por lo que se prefiere no involucrarse o buscar otras vías fáciles para poder operar.

Educación fiscal

Ante esta situación y con el fin de resolver el problema del desconocimiento fiscal, Álvarez escribió el libro, con el cual busca que ciudadanos, emprendedores, empresarios y estudiantes entiendan, en términos sencillos lo que es el derecho fiscal.

“Se trata de conocer y entender el sistema fiscal. Cuando la gente escucha fiscal piensa ‘aburrido’, ‘ay no me interesa’, etc, pero si te pones a pensar, de tu día, la tercera parte se la regalas al estado mexicano y si eres empresario, le das el 42 por ciento. Si abres un negocio y alguien se te acerca como socio y te pide ese porcentaje, por instinto lo quieres conocer, saber a qué se dedica, de dónde viene, cómo trabaja, pero con el gobierno estás con un socio del que no sabes nada y no exiges saber”.

Explicó que el libro comenzó con apuntes escolares que tomaba para impartir sus clases en la facultad de derecho y que poco a poco fue sumando las dudas más recurrentes de los alumnos y personas en general.

Ahora, en su tercera edición que será presentada el 1 de diciembre en la Feria Internacional el libro en Guadalajara, recopila todos los cambios que se han dado en regulaciones como: fiscales, normas, el marco jurídico actual y todo lo que se necesita saber para ejercer correctamente la personalidad jurídica de todos los mexicanos.

En el libro, que se divide en dos tomos, se explican temas como el financiamiento del gasto público, qué es el derecho tributario, por qué es tributar una obligación, derechos y obligaciones de contribuyentes, el papel de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, comercio exterior, Régimen Simplificado de Confianza, entre otros.

“En México, dejamos que el conocimiento se pierda. Desgraciadamente cuando escuchas a nuestros representantes o quienes nos gobiernan, te das cuenta cómo hablan del sistema fiscal y cometen errores muy básicos, pero como no se conoce del tema, se trata con frivolidad llegando a consecuencias muy malas para el país”.

Para esta nueva edición, la editorial a cargo es Educare, fue fundada en 2021 por Álvarez en la misión de llevar la educación a toda la población.