4 lecciones para emprendedores de Manuel Arango, fundador de Bodega Aurrera

Con una larga trayectoria, Manuel Arango es uno de los empresarios mexicanos que junto con sus dos hermanos; Jerónimo y Plácido, fundaron “Central de ropa” una tienda que comercializaba productos de diferente categoría y que finalmente se cambió el nombre a Bodega Aurrera.

Iniciamos la primera tienda de autoservicio que mezclaba comida con refrigeradores, aspiradoras y perfumes. Nosotros estábamos convencidos que queríamos hacer algo grande y novedoso”, relató Manuel Arango.

Después de la compra de Bodega Aurrera por parte de Walmart en 1997, el empresario no dejó atrás la curiosidad y las ganas de emprender, lo que a su vez se fue enriqueciendo de conocimiento empresarial.

Por ende, Manuel Arango compartió su experiencia, desde no perder la innovación hasta cómo asociarse sin fracasar, durante el panel “Una vida de impacto”, presentado durante el Endeavor Cracks Summit.

4 lecciones empresariales

Emprender es una aventura que también tiene un impacto en la generación de empleo, por lo que Manuel Arango da los siguientes consejos basados en su experiencia.

1. Aprender del fracaso

Cuando lanzaron Bodega Aurrera, los hermanos no estaban convencidos de la idea, pero tomaron el riesgo, se enfocaron en la innovación y la idea revolucionó el retail.

“No se puede emprender nada con la seguridad o la certeza de que va a tener éxito”, puntualizó.

En este sentido, comenzar un proyecto es un reto, en el que no se sabe con certeza que va a pasar, pero al final deja un aprendizaje.

Manuel Arango explica que al escalar profesionalmente, en ocasiones no nos damos cuenta cuando se llega a la cumbre, pero al volver atrás, vemos el camino lleno de conocimientos, fracasos y logros.

2. No dejar de innovar

La innovación se maneja en diferentes grados, debido a que por un lado, se puede tomar algo que ya existe y darle un nuevo enfoque o por el otro lado, partir desde cero y crear algo nuevo.

“Innovar es parte de mi ser. Si se me ocurre hacer un libro, pero aunque hay muchos, voy a buscar algo en la esencia de ese libro que sea diferente”.

Aunado a que aconseja que los emprendedores sigan sus pasiones, buscar un buen enfoque y comenzar a trabajarlo.

3. Participar en organizaciones sin fines de lucro

El empresario también se destaca por su gusto por la filantropía, en la que menciona que ha conocido a empresarios, el cual le permitió conocer la diversidad que hay en el mundo como sectores a los que no había incursionado.

Asimismo, comenta que al ampliar sus conocimientos, se interesó mayormente en la sociedad civil organizada, el cual hace tareas no con el fin de que sean rentables, sino que ayuden a la comunidad.

Aunado a que en Estados Unidos, para un director o alguien que tenga un cargo importante, es mal visto cuando no tiene en su trayectoria la participación en algún consejo de alguna fundación sin fines de lucro, por lo que invita a los empresarios a comenzar a participar en este sector.

La imagen de una persona es complementar su trabajo con el de la gente que se esfuerza intensamente, que son creativos pero sin fines de lucro”.

4. Elegir un buen socio

A pesar del triunfo de los tres hermanos al fundar Bodega Aurrera, tomaron caminos diferentes en una edad temprana, por lo que buscar socios es un reto, mismo en el que influyen los valores, de acuerdo con Manuel Arango.

De manera que, aconseja que antes de asociarse con alguien, es importante saber si hay una similitud con esa persona, es decir, si comparten valores.

“Yo no me podría asociar con alguien que toca a la puerta y me ofrece algo, lo pensaría. porque me gustaría asociarme con personas con las que pueda convivir, ser parte más allá del negocio, que pueda ir a comer a su casa, con gente con la que te identificas”.