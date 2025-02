Los 3 hábitos de Bill Gates que son clave para el éxito

En el ámbito de la productividad, uno de los nombres más destacados es el de Bill Gates, reconocido por su habilidad para implementar técnicas sofisticadas que le permiten alcanzar una eficiencia superior en la ejecución de tareas cotidianas, optimizando así su tiempo de manera efectiva.

En este contexto, muchos se preguntan cuál es la clave que subyace al éxito del cofundador de Microsoft. Aunque los factores a considerar son numerosos, sus hábitos diarios juegan un papel fundamental en su constante crecimiento personal y profesional, permitiéndole mantener un alto nivel de productividad y fomentar su capacidad de aprendizaje.

Así, hay tres prácticas que Bill Gates realiza diariamente sin excepción, las cuales también pueden ser adoptadas por cualquier persona interesada en mejorar su eficiencia.

Las 3 prácticas diarias de Bill Gates que son fundamentales para su éxito

En diversas entrevistas, Gates ha compartido que durante sus primeros años en Microsoft, el descanso no ocupaba un lugar relevante en su lista de prioridades. Pasaba numerosas noches en vela, dedicándose al desarrollo de software y a otros aspectos de la empresa.

En su blog personal, Gates Notes, expresó: "Era consciente de que no estaba en mi mejor forma cuando funcionaba principalmente a base de cafeína y adrenalina, pero mi obsesión por el trabajo me llevaba a pensar que dormir en exceso era un signo de pereza". Con el tiempo, el magnate logró transformar por completo este hábito. En un episodio del podcast Unconfuse Me, donde dialoga con diversos invitados, reveló que tras leer "Por qué dormimos" de Matthew Walker, se asegura un mínimo de siete horas de descanso cada noche.

En consonancia con lo anterior, los libros desempeñan un papel fundamental en la vida de Bill Gates, especialmente en su rutina nocturna. El filántropo dedica aproximadamente una hora cada noche a la lectura, lo que le permite concentrarse plenamente en su tema de interés actual, lejos de las distracciones del ajetreo diario. De hecho, ha afirmado que lee alrededor de 50 libros al año, lo que indica que, a lo largo de su vida, ha leído más de 2,500 obras.

Finalmente, Gates ha subrayado en múltiples ocasiones la importancia de encontrar pasión en el trabajo diario, ya que esto no solo incrementa la productividad, sino que transforma la labor en una experiencia placentera en lugar de una mera obligación.

En su documental "Bill Gates Bajo la Lupa", el magnate menciona que al menos una vez al año se toma "una semana para reflexionar", durante la cual se aísla en una cabaña en el bosque, dedicándose a su trabajo y descansando únicamente mientras pasea por la naturaleza o duerme.

La sugerencia de Bill Gates para implementar uno de sus hábitos fundamentales

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los fundamentos esenciales en la rutina del magnate es la lectura constante. El filántropo establece ciertos requisitos específicos para esta actividad, que incluyen:

"Dialogar con el libro", lo que implica realizar anotaciones en los márgenes para expresar sus reflexiones.

Evitar seleccionar lecturas que sabe que no podrá concluir.

Preferir libros en formato físico.

Si te encuentras en la búsqueda de un libro adecuado para integrar este hábito en tu vida diaria, Gates sugirió en una de las entradas más recientes de su blog, titulada "5 great things to read or watch this summer", las siguientes obras: