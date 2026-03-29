Sheinbaum publica decreto para reforzar lucha antilavado en vísperas de la evaluación del GAFI

El gobierno federal de Claudia Sheinbaum publicó un decreto para reforzar la lucha antilavado, dándole mayores facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esto en vísperas de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México.

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el gobierno publicó un decreto en donde se emiten lineamientos derivados de las recientes reformas a la ley antilavado, los cuales apuntan a equiparar los estándares antilavado en actividades vulnerables con el sistema financiero.

Entre los cambios destacan la incorporación de un nuevo capítulo para regular a las Personas Políticamente Expuestas (PEPs); mayores facultades de supervisión para el fisco; obligaciones más estrictas para las actividades que se consideran vulnerables; nuevas reglas sobre avisos; procedimientos más ágiles, entre otros.

Respecto a las PEPs, se instruye a la UIF a integrar una lista que pueda ser consultada por quienes se dedican a las actividades vulnerables, para corroborar el estatus de sus clientes.

Las PEPs se refieren a las personas que se desempeñan o se han desempeñado en funciones públicas dentro del territorio nacional o en algún país extranjero, así como a las personas relacionadas con ellas, como familiares. A mediados del año pasado, esta definición fue incluida con la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

En el caso del fisco, el decreto otorga mayores facultades para la supervisión, como lo son las visitas de verificación; requerir información directamente a quienes realicen actividades vulnerables; así como imponer sanciones de manera más ágil.

El examen a México

Este año, México será evaluado por el GAFI para ver los avances que ha tenido respecto a la capacidad del gobierno y autoridades financieras para prevenir y combatir el blanqueo de capitales.

En semanas pasadas se llevó a cabo el acto inaugural de la visita in situ por parte del GAFI a México para la Evaluación Mutua del país, donde estuvieron presentes autoridades mexicanas, así como integrantes evaluadores del organismo internacional.

“Durante los trabajos de evaluación, el Estado mexicano presentará ante el equipo evaluador los avances en el diseño, coordinación e implementación del Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Ilícitas, así como las acciones orientadas a fortalecer la integridad del sistema financiero y la eficacia de las políticas públicas en esta materia”, aseguró la Secretaría de Hacienda en un comunicado.

México también deberá exponer los mecanismos de coordinación institucional con los que trabajan las autoridades financieras del país, así como indicadores de desempeño para prevenir, detectar y sancionar las operaciones con recursos obtenidos de manera ilícita.

También se expondrán las acciones que a emprender para fortalecer las capacidades de análisis e inteligencia financiera y la articulación de éstas con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política criminal del Estado.

“El Gobierno de México reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema nacional de prevención de lavado de dinero, la cooperación internacional y el cumplimiento de los estándares establecidos por el GAFI, en favor de la integridad del sistema financiero y la seguridad económica del país”, aseveró la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.