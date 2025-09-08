S&P ratifica calificación soberana de México en "BBB" con perspectiva estable

La calificadora S&P Global ratificó la nota soberana de México en “BBB/perspectiva estable” a unas seis horas de que la Secretaría de Hacienda presente su Paquete Económico.

La nota indica que el emisor soberano mantiene dos niveles arriba del estatus del grado de inversión, y que no hay riesgo en un plazo de 12 a 18 meses de que pueda ser modificado.

En una nota emitida al mercado enfatizaron que “las finanzas públicas, especialmente la carga de deuda soberana se estabilizará este año pese al bajo crecimiento económico”.

“Muchos años de política monetaria prudente y de profundizar su mercado interno de capital han otorgado flexibilidad”, señalaron.

En la nota subrayaron su confianza de que el gobierno actual seguirá gestionando “de forma pragmática las disputas en materia comercial y migratoria” con Estados Unidos.

Agregaron que “la perspectiva estable incorpora nuestra expectativa (de S&P) de una política monetaria prudente y el retorno a déficits fiscales moderados que estabilizarán las finanzas públicas y mantendrán la sólida posición externa de México”.