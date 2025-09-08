Buscar
S&P ratifica calificación soberana de México en "BBB" con perspectiva estable

La calificadora S&P Global ratificó la nota soberana de México en “BBB/perspectiva estable” a unas seis horas de que la Secretaría de Hacienda presente su Paquete Económico.

Yolanda Morales

La nota indica que el emisor soberano mantiene dos niveles arriba del estatus del grado de inversión, y que no hay riesgo en un plazo de 12 a 18 meses de que pueda ser modificado.

En una nota emitida al mercado enfatizaron que “las finanzas públicas, especialmente la carga de deuda soberana se estabilizará este año pese al bajo crecimiento económico”.

“Muchos años de política monetaria prudente y de profundizar su mercado interno de capital han otorgado flexibilidad”, señalaron.

En la nota subrayaron su confianza de que el gobierno actual seguirá gestionando “de forma pragmática las disputas en materia comercial y migratoria” con Estados Unidos.

Agregaron que “la perspectiva estable incorpora nuestra expectativa (de S&P) de una política monetaria prudente y el retorno a déficits fiscales moderados que estabilizarán las finanzas públicas y mantendrán la sólida posición externa de México”.

Yolanda Morales

Yolanda Morales Quiroga es “corresponsal itinerante” en organismos financieros internacionales, apasionada de la macroeconomía y la política monetaria y contadora de historias, detrás de sus apuntes de reportera. Oficio en el que se ha desempeñado por 19 años. Reportera de Finanzas Globales, blogger y conductora del Programa en línea de El Economista, Voces en Directo.

