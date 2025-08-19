Moody’s podría subir dos peldaños la nota de Pemex

La agencia calificadora Moody’s Ratings puso en revisión para una posible alza la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex), con miras a subirla de uno a dos niveles desde el B3 con perspectiva negativa que tiene hoy. El cambio dependerá de los detalles que se den a conocer de la implementación del Plan Estratégico 2025-2030 de la estatal en los próximos 60 a 90 días.

“El Plan Estratégico creemos que es algo positivo desde el punto de vista de que se ve una mejor coordinación entre la federación, Hacienda, la Secretaría de Energía, Pemex y la Banca de Desarrollo. Tenemos un cambio en la manera en la que la federación está respaldando a la compañía, hay un respaldo mucho más estratégico, mucho más fuerte”, explicó a El Economista Roxana Muñoz, analista de Pemex en Moody’s.

La nota de Pemex se conforma tanto del riesgo intrínseco de la propia empresa, como del perfil de deuda y del respaldo que tiene del gobierno federal. El año pasado se redujo de muy alto a solamente alto el nivel considerado de respaldo, porque se bajó la tasa impositiva de la empresa, al simplificar los impuestos de exploración y producción a un solo derecho a la utilidad compartida que ha bajado todavía más en 2025, llegando a 30% de los ingresos por comercialización del crudo y 11.63% en el caso del gas. También se otorgaron compensaciones para distintos pagos y fondeos del gobierno a la estatal.

Si bien, el riesgo propio de Pemex se mantiene, dependerá en buena medida del perfil de deuda en que se logre ubicar a la petrolera del Estado una vez que se implementen los cambios anunciados dentro del Plan Estratégico hace dos semanas. Entonces será necesaria una evaluación de cómo se estructuran los pagos en el corto plazo de los pasivos con vencimientos más próximos, de 2026 y 2027, y la deuda a proveedores de la firma.

“Dependerá de qué tanto vemos que Pemex hace ajustes con los bancos, va a seguir siendo deuda de Pemex. El tema es que vamos a tener un cambio de perfil de deuda de corto plazo a deuda de mediano o largo plazo. Eso puede ser una mejora para el capital de trabajo de Pemex”, aseguró Roxana Muñoz.

También será importante para el cambio de calificación crediticia de la petrolera del Estado que pronto se den a conocer definiciones claras sobre cómo se usarán los 12,000 millones de dólares que Hacienda obtuvo para la capitalización de la empresa.

Por último, están los proyectos productivos de Pemex, sobre todo en lo relativo a exploración y producción de hidrocarburos, aunque también en refinación y transformación de combustibles. En ello el rol de la banca de desarrollo será primordial en las próximas semanas.

Moody’s espera entonces que se dé a conocer a más tardar en esta segunda mitad del 2025 o a más tardar a inicios del 2026 la adjudicación a privados de contratos mixtos de exploración y producción de hidrocarburos, y cómo se comportan los inversionistas ante las propuestas de Pemex en este rubro, para que se pueda así confiar en que los flujos llegarán en el 2030, como se proyecta, en que sí se podrá alcanzar una producción nacional de 1.8 millones de barriles de hidrocarburos líquidos en el país.

“Lo importante será tener claro si se cuenta con liquidez para proyectos productivos y en el uso de los recursos como inversión productiva que dé cierta estabilidad y margen de maniobra Pemex en el mediano y largo plazos”, dijo la analista.