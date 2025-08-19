Buscar
Apoyo de Pemex no tiene impacto negativo en las finanzas públicas: Fitch

La nota soberana de México en Fitch se encuentra en el nivel más bajo del Grado de Inversión desde abril del año 2020.

Yolanda Morales

El nuevo apoyo financiero del gobierno mexicano a la petrolera estatal Pemex tiene un impacto neutro para la solvencia soberana, de acuerdo con la calificadora Fitch.

“El respaldo del gobierno federal a la petrolera pone de relieve las presiones ya incorporadas de tiempo atrás en la calificación soberana que es “BBB-/perspectiva estable”, subrayaron.

El citado apoyo es la colocación de notas estructuradas pre capitalizadas por el gobierno mexicano a favor de Pemex, con vencimiento al año 2030, por un monto de 12,000 millones de dólares.

En una nota precisaron que su análisis incorpora también el lanzamiento del Fondo de Inversión Pemex con el que pagarán los proyectos en curso a los proveedores, con el financiamiento de la banca de desarrollo y garantías soberanas.

Yolanda Morales

