Un primer semestre mejor de lo esperado en EU, detrás de la revisión de la OCDE a expectativas del PIB

Detrás de la revisión al alza en la expectativa de crecimiento que tiene la OCDE para México está el efecto de arrastre que tendrá en la actividad económica el mejor desempeño del PIB observado durante el primer y segundo trimestre, así como la demanda más fuerte de Estados Unidos.

Así lo explicó en entrevista, desde la sede del organismo en Paris, el jefe de sección para México y Costa Rica de la entidad, Alberto González Pandiella.

Destacó que un factor clave en el contexto de las tarifas arancelarias ha sido el trato diferenciado que está otorgando Estados Unidos a las exportaciones que se realizan bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Lo que es una señal positiva y alentadora sobre el panorama que puede presentarse si se acelera la revisión del acuerdo comercial, señaló.

Tras el lanzamiento del Interim Report, donde la Organización elevó a 0.8% su pronóstico de crecimiento para México desde 0.4% que tenía en junio, González Pandiella destacó las “buenas cifras que arrojaron las exportaciones, fuera de las automotrices, y el hecho de que los aranceles no se han sentido efectivamente”.

Cuando habla de otras exportaciones que han registrado un desempeño positivo que contrasta con las del sector automotriz, se refiere en específico a las de maquinaria y equipo, productos alimentarios y minero metalurgia.

El experto en temas de México estimó que el año próximo, la economía mexicana podrá acelerar un poco el paso, hasta registrar un avance de 1.3%, aprovechando los vientos de cola que dejará una política monetaria menos restrictiva.

De acuerdo con él, será en la medida que la inflación retome su senda descendente que esperan nuevos recortes en la tasa. Por ahora, en la Organización anticipan que la variación promedio de inflación este año de 4.2%, que está lejos del objetivo.

Estados Unidos, migración y aranceles

El Jefe de sección para México y Costa Rica destacó en contraste el panorama esperado para Estados Unidos, que según sus pronósticos, registrará un mayor impacto de la política migratoria y de los mismos aranceles para el próximo año.

De hecho, la OCDE anticipa para este año un crecimiento de 1.8% para el PIB estadounidense y 1.5% para el 2026.

Explicó que aún no se ha visto el efecto de los aranceles en Estados Unidos, ni en la capacidad de compra de la población ni en la inflación, porque las empresas adelantaron sus importaciones para tratar de evitar el golpe de la entrada en vigor de los aranceles.

Sin embargo, al terminarse los inventarios, espera un impacto más visible en inflación y en la economía.

El caso no es similar para México, consignó. Si bien el Paquete Económico contempla la aplicación de aranceles a los países con los que no hay tratados comerciales, dice que el impacto puede verse matizado por las reglas de operación.

González Pandiella explicó que su pronóstico de una variación de inflación en 3.7% para el 2026, no incorpora aún el impacto que tendría la entrada en operación de los aranceles.

Reforma judicial y desaparición de órganos autónomos

El experto consideró que la revisión del T-MEC ayudará a disipar la incertidumbre que tienen los empresarios globales para llegar a México, si bien declinó estimar la velocidad en que se reflejará esta evolución en el flujo de inversiones.

Sugirió que en el trayecto se aborden las áreas de oportunidad que por años han sido señaladas para México, en la infraestructura e inversión y en la educación, y encontrar la forma de garantizar el respeto al Estado de derecho tras la reforma al Poder Judicial y la desaparición de órganos autónomos

La OCDE, es un centro de investigación económica con 64 años de experiencia y ha acompañado a México desde 1994, cuando se convirtió en el miembro número 25.