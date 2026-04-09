Petróleo sube 3% por frágil alto el fuego y restricciones en el estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo subían un 3% la mañana de este jueves, ya ⁠que las dudas sobre el frágil alto el fuego de dos semanas en Oriente Medio hacen temer que el flujo de energía a través del ⁠crucial estrecho de Ormuz siga restringido.

A las 10:55 GMT, los futuros del Brent ganaban 2.69 dólares, o un 3.1%, hasta los 97.71 dólares por barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraba 2.99 dólares, o un 3.2%, para colocarse en los 97.4 dólares.

Ambos referenciales cayeron por debajo de los 100 dólares por barril en la víspera y el WTI registró su mayor declive desde abril de 2020, ante el optimismo de que el alto el fuego daría lugar a la reapertura del estrecho.

Sin embargo, los analistas señalaron que los actores del mercado se muestran reacios a eliminar por completo la prima de riesgo geopolítico, ya que no hay claridad sobre lo que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán significarán para los flujos de petróleo.

"Las posibilidades de una reapertura significativa (del estrecho) a corto plazo parecen escasas", afirmó Vandana Hari, de Vanda Insights, quien pronosticó una volatilidad continuada en los precios del petróleo.

"El mercado de futuros parece un poco desorientado", señaló. De lo contrario, "los precios ya deberían haber ⁠vuelto a los niveles previos al alto el ⁠fuego".

La vía marítima de ⁠Ormuz conecta el suministro de los productores del golfo Pérsico, como Irak, Arabia Saudita, ⁠Kuwait y Qatar, con los mercados mundiales, y suele transportar alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo y gas.

"Incluso si ‌se reanudan los envíos, los riesgos no desaparecerán de la noche a la mañana", afirmó Susannah Streeter, estratega jefe de inversiones de Wealth Club.

"Los petroleros podrían verse obligados a navegar por aguas minadas y con una mayor presencia militar, lo que mantendrá altas las primas ⁠de los seguros y elevados los costos de transporte".