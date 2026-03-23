Precio del petróleo cae y las bolsas se recuperan tras declaraciones de Trump sobre Irán

Los precios del petróleo se desplomaron y las bolsas repuntaron el lunes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, suspendiera ataques contra la infraestructura energética iraní, para los que había fijado un plazo de 48 horas, al asegurar que mantenía conversaciones "muy buenas" con Teherán.

Los precios a futuro del crudo llegaron a caer más de 14% tras los comentarios de Trump en su plataforma Truth Social, pero recortaron parte de esas pérdidas después de que Irán negara que haya conversaciones.

El Brent del mar del Norte, referencia internacional, cerró con un descenso del 10.9%, a 99.94 dólares por barril, mientras que su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), perdió 10.3%, hasta los 88.13 dólares.

Sam Stovall, de CFRA Research, señaló que el hecho de que Trump hubiera especificado una pausa de cinco días en los ataques a la infraestructura energética "significa que probablemente podríamos ver algo de fortaleza adicional durante esta semana" en los mercados bursátiles.

Las bolsas asiáticas y europeas habían iniciado la semana con fuertes pérdidas, pero la revelación de Trump, que llegó tras el cierre de los mercados en Asia, impulsó un repunte de las acciones europeas y estadounidenses.

El rebote perdió algo de impulso después de que medios iraníes indicaran que no había habido conversaciones entre Teherán y Washington.

El FTSE 100 de Londres terminó la jornada a la baja (-0.24%), lastrado por el desplome de los valores energéticos y de defensa. París ganó 0.79%, Fráncfort, 1.22%, Milán 0.81% y Madrid 1.04%.

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza: el S&P 500, el Nasdaq Composite y el Dow Jones subieron todos más de 1%.

"Es increíblemente difícil operar en estos mercados cuando Trump pasa de una escalada masiva a declarar la paz/la victoria... pero el mercado está satisfecho por ahora de que no entremos en una nueva fase de peligro", señaló Neil Wilson, estratega de inversión de Saxo UK.

Los analistas han advertido de un posible repunte de la inflación, ya que los precios del petróleo siguen muy por encima de los niveles previos a la guerra pese al desplome del lunes.

Esto podría llevar a los bancos centrales a subir los tasas de interés, frenando así la economía mundial.

El último anuncio de Trump hizo caer el dólar frente al euro, la libra y el yen.