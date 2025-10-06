EU usaría sus DEG en el FMI para apoyar a Argentina

Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), dejó abierta otra puerta para que los Estados Unidos ayude a la Argentina. "Mantuve una excelente conversación con Scott Bessent (el secretario del Tesoro de los Estados Unidos) sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de Argentina", expresó en X. "Conversamos sobre los amplios planes de asistencia financiera de EU, incluyendo el uso de las tenencias estadounidenses de DEG. Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días".

Desde el principio, Estados Unidos avisó que tenía varias opciones para ayudar a la Argentina. Una de ellas era a través de los DEG (derechos especiales de giro). Los mismos son una suerte de participaciones dentro de la estructura del FMI.

Los DEG son una suerte de moneda del FMI, que funciona como reserva y que los países miembros del organismo multilateral pueden utilizar entre sí. Estados Unidos es el país con más DEG, ya que es la economía más grande del mundo y la que tiene mayor participación en el FMI.

Con los DEG, Estados Unidos podría proveer una línea de respaldo a Argentina sin tener que usar dólares propios. En este caso, podría engrosar la asistencia a la Argentina a través de sus participaciones en el FMI.

Según explicaron especialistas en estas negociaciones, Estados Unidos dispone de un stock de DEG en el FMI. Ese importe podría ser prestado o cedido a la Argentina.

Con esta declaración, no queda claro si el acuerdo de Argentina sería con los Estados Unidos o con el FMI. Se insinúa algo a tres bandas: Estados Unidos movería sus DEGs hacia Argentina, y engrosaría la ayuda del FMI al Gobierno. Aunque no sería un nuevo préstamo, Argentina dispondría de más fondos, en este caso aportados por el gobierno estadounidense.

Bessent, que convocó a Caputo para una reunión a la que el ministro de Economia argentino está viajando con su equipo, puso sobre el tapete varias formas de ayuda. Habló de fondos por hasta 20,000 millones de dólares. El Tesoro estadounidense cuenta con un Fondo de Estabilización Cambiaria que apenas supera los 20,000 millones de dólares. Sin embargo, en Derechos Especiales de Giro cuenta con más de 173,700 millones de dólares. La posibilidad que parecía más avanzada era la de un "swap" (intercambio de monedas) que ayudaría a mejorar las reservas del Banco Central. Luego, se habló de una compra de bonos de la deuda argentina por parte de Estados Unidos. Las recientes declaraciones de Bessent, enfatizando que EU no pondría dinero de forma directa, calzan con este tuit de Georgieva.