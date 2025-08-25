Edgar Amador destaca corresponsabilidad entre SHCP y el Banco de México

La autonomía que tiene el Banco de México (Banxico) desde 1994, “dio claridad a la política monetaria y facilitó a la Secretaría de Hacienda, la conducción de la política fiscal, afirmó el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

“Se inauguró así una etapa de corresponsabilidad: sin disciplina fiscal no hay estabilidad de precios sostenible y sin estabilidad de precios no hay crecimiento con bienestar”, subrayó el funcionario.

Al abrir el acto protocolario por el Centenario del Banco de México, afirmó que “el ancla nominal ha sido la credibilidad en la política monetaria y fiscal, y el compromiso institucional ha sido firme y compartido”.

El titular de las finanzas públicas dijo que esa responsabilidad compartida ha dado resultados tangibles: preservar déficits moderados, mantener niveles de deuda pública sostenibles y responder con eficacia a choques externos sin comprometer estabilidad macroeconómica.

Flanqueando en el presídium a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, citó el reciente episodio de choques inflacionarios globales para ilustrar también esta coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crçedito Público con el banco central.

“Mientras Banco de México ajustaba su postura monetaria con independencia y determinación, Hacienda activó medidas fiscales extraordinarias para contener los precios de combustibles, evitando así que la inflación se desbordara y protegiendo así el ingreso real de los hogares mexicanos”.

Según el titular de la SHCP, esa sintonía ayudó a reducir la volatilidad, proteger a la población más vulnerable y facilitar la convergencia de la inflación al objetivo.