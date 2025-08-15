Economía de Perú creció 3.3% en el primer semestre del 2025

La economía de Perú se expandió 3.3% en el primer semestre de 2025 en comparación al mismo período del año anterior, anunció el viernes el gobierno.

El resultado de junio (+4.52% sobre junio del año pasado), se benefició, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), del "dinamismo de los sectores de transformación y primarios, entre los que destacan manufactura, construcción, agropecuario, pesca y minería".

La pesca encabezó el alza con un incremento de 33.7%, seguido de la construcción (9.57%) y el rubro agropecuario (8.76 por ciento).

El gobierno peruano recortó a inicios de mayo la proyección de crecimiento del PIB en 2025 de 4.0% a 3.5%, debido al impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El Banco Mundial proyectó en abril un crecimiento de 2.9% en 2025 para Perú, mientras que el Fondo Monetario Internacional lo cifró en 3.0 por ciento.

La economía de Perú creció un 3.3% en 2024.