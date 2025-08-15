Economía peruana creció 4.52% interanual en junio: INEI

La economía de Perú creció 4.52% interanual en junio, debido sobre todo a un mejor desempeño de los sectores de manufactura, agropecuario y construcción, informó el viernes el instituto local de estadística, INEI.

El avance de la economía del tercer productor mundial de cobre fue mayor a la expansión del 2.65% de mayo.

El Instituto Nacional de Estadística (INEI) precisó en un comunicado que entre enero y junio la economía peruana creció 3.33%, mientras que en los últimos 12 meses hasta junio el país sudamericano avanzó 3.75%.

El INEI detalló que entre los principales sectores que más aumentaron a nivel interanual en junio figuran las manufacturas con un 7.26%, la construcción con un 9.57% y el agropecuario con un 8.76%.

En tanto, el sector clave de la minería y los hidrocarburos registró en el mes un crecimiento de 1.01% interanual, una recuperación tras perder un 6.92% en mayo. El avance de junio estuvo asociado a una recuperación en la producción de cobre, zinc y oro, dijo el INEI.

El Ministerio de Economía ajustó en julio su estimado de crecimiento para este año a entre un 3% y un 3.5%, frente a la proyección del 3.5%-4% anterior. En 2024, el país andino creció un 3.3% tras una recesión el año previo.