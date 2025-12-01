La economía de México se muestra aún frágil: Indicadores IMEF

La economía de México se muestra aún frágil, destacó este lunes el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) al interpretar sus indicadores adelantados.

Con base en los datos del Indicador IMEF Manufacturero correspondientes a noviembre de 2025, se observa un retroceso en el índice general, que pasó de 46.9 a 45.5 puntos, lo que representa una caída de 1.4 unidades respecto al mes previo.

Con ello, el indicador se mantiene en zona de contracción por vigésimo mes consecutivo, reflejando un debilitamiento más acelerado en la actividad industrial.

Para su medición, el Indicador IMEF varía en un intervalo de 0 a 100 puntos y el nivel de 50 puntos representa el umbral entre una expansión (mayor a 50) y una contracción (menor a 50), de la actividad económica.

Por su parte, el Indicador IMEF No Manufacturero correspondiente a noviembre de 2025 se mantuvo en terreno de expansión, al ubicarse en 50.3 puntos, aunque con una ligera disminución de 0.2 unidades respecto a octubre.

Así, el Instituto comunicó que los Indicadores IMEF Manufacturero y No Manufacturero mostraron comportamientos divergentes, “reflejando una dinámica económica aún frágil”.

En contraste con octubre, en que ambos indicadores apuntaban a cierta mejora, los datos de noviembre sugieren una pérdida de tracción en el cierre del año, especialmente en el sector industrial.

“Si bien el sector servicios conserva un nivel de expansión moderada, la debilidad persistente en manufactura y la desaceleración en algunos componentes clave del indicador no manufacturero limitan la posibilidad de una recuperación sostenida en el corto plazo”, dijo el IMEF en su reporte mensual.

La economía mexicana apunta a un débil cierre del año. Hasta el último dato disponible (agosto) el consumo registra una tasa de crecimiento acumulada de apenas 0.01 por ciento.

Al incluir el indicador oportuno con la proyección de INEGI para septiembre y octubre, el crecimiento sube a solo 0.35% anual, el menor crecimiento del consumo para un periodo igual desde el 2020.

En tanto, la inversión fija sigue a la baja, con una caída en el año de 6.79%, también la primera contracción desde el 2020.

A la par, el gobierno continúa con la consolidación fiscal con el recorte en el gasto público que ha afectado particularmente al gasto en inversión física.

Las exportaciones, paradójicamente, han sido la principal fuente de crecimiento este año. Al interior de las exportaciones se ha dado una significativa reconfiguración, pues las de equipo de cómputo que se dirigen a Estados Unidos casi se han duplicado en el año, mientras que las de la industria automotriz van a la baja.

Con esto, la actividad industrial muestra una contracción acumulada en el año de 1.65%, con todos los sectores registrando caídas anuales, algo no visto desde el 2020, con la minería cayendo 3.20% y sumando 27 meses consecutivos de contracción, los servicios básicos cayendo 0.18%, sumando 5 meses consecutivos de contracción, construcción cayendo 7.20%, sumando tres meses consecutivos a la baja.

Por su parte, la manufactura, que es el componente más importante pues representa aproximadamente 66% de la actividad industrial y 20.5% del PIB, registró una contracción anual de 2.26% en septiembre, sumando cuatro retrocesos anuales consecutivos y siendo la mayor caída desde agosto del 2020.

En este contexto, se espera un crecimiento de la economía mexicana de 0.3%, de acuerdo con la última proyección del Banco de México. Para 2026, se anticipa un rebote con un crecimiento de 1 por ciento.