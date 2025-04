Economía mexicana se expandió 1% en febrero; su mayor crecimiento desde abril del 2023

La actividad económica en México reportó su mayor crecimiento desde abril del 2023, de acuerdo con los datos de febrero del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En febrero pasado, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que da seguimiento mensual a la economía, reportó un crecimiento de 1% mensual.

Esta es la mayor expansión para la economía mexicana desde abril del 2023, cuando la tasa de crecimiento mensual fue de 1.7 por ciento.

Con el dato del segundo mes del año, la economía mexicana lograría dos meses de expansión, en medio de un entorno de incertidumbre global.

En su comparación anual, el IGAE reportó un crecimiento de 0.5 por ciento.

El avance mensual de febrero se debió a un crecimiento generalizado en las tres actividades económicas, destacando la expansión en el sector industrial.

De acuerdo con el Inegi, las actividades secundarias, que son las que engloban a las industrias, registraron una expansión mensual de 2.5%, recuperándose de la caída de 0.6% de enero.

Dentro de este sector, fueron las industrias manufactureras las que reportaron una mayor expansión, con una tasa de 2.9% mensual.

Por su parte, las actividades primarias, que se refieren a la pesca, ganadería, agricultura, caza y similares, reportaron un crecimiento mensual de 1%, menor a la tasa de 3.2% del arranque de año.

En el caso del sector terciario, donde se encuentran los servicios, el Inegi reportó una expansión de 0.6% en febrero respecto a enero, con lo que se aceleró desde la tasa de 0.2% del mes previo.

Dentro de este rubro, el servicio que más creció fue el de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación, con una tasa de 2.5% mensual.

Para este año, el gobierno de Claudia Sheinbaum prevé una expansión economía entre 1.5 y 2.3%, la cual ha sido ampliamente criticada por el optimismo reportado en medio de proyecciones de otras instituciones y organismos que prevén, incluso, nulo crecimiento o bien, una contracción.

Apenas unos días atrás, el Fondo Monetario Internacional (FMI) modificó a la baja su proyección, para dejarla en una contracción de 0.3%, mientras que el Banco Mundial ve nulo crecimiento para este 2025.

"No conocemos con base en qué lo hacen, no coincidimos (...) Nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda que no coinciden en este planteamiento", agregó la presidenta luego de conocer el estimado del FMI.