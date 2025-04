Sheinbaum desestima previsión del FMI sobre recesión económica en México en 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desestimó este martes la previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que la economía mexicana se contraería un 0.3% en 2025, y aseguró que el Gobierno tiene un plan para fortalecerla.

El FMI recortó más temprano sus expectativas de crecimiento para la mayoría de países del mundo, citando el impacto de los aranceles de Donald Trump. Entre las naciones peor paradas en las previsiones del Fondo estuvo México, que ya sufrió una contracción económica en el último trimestre de 2024.

"No conocemos con base en qué lo hacen, no coincidimos", dijo Sheinbaum al ser consultada en su conferencia la "Mañanera del Pueblo" sobre el anuncio del FMI. "Nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda que no coinciden en este planteamiento", agregó la primera mandataria.

Tras asegurar que los organismos financieros internacionales "estaban acostumbrados a decir qué se tenía que hacer en cada país", dijo que confía en el éxito del Plan México, lanzado por su administración para impulsar la economía nacional.

"Si no hubiera inversión pública probablemente habría la disminución en el crecimiento económico (que vaticina el FMI) pero es muy distinto", aseguró.

En respuesta una pregunta sobre la eventual creación de un impuesto a los beneficios de los bancos en el país, descartó esa posibilidad aunque reiteró su llamado a la banca comercial a que baje las tasas de interés a sus clientes para reavivar la economía del país.