Contribuyentes pagarán 230 pesos para apoyar a Pemex en el 2026

Los contribuyentes estarán aportando 230 pesos el siguiente año para apoyar la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), una de las petroleras más endeudadas a nivel mundial, indicó la organización México Evalúa.

Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, señaló en conferencia de prensa que luego de la reducción de la carga impositiva a Pemex, así como las transferencias de capital que se plantean para el siguiente año, prácticamente el erario se quedaría sin ingresos petroleros.

De acuerdo con la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF), se esperan 1 billón 204,300 millones de pesos por concepto de ingresos petroleros, un aumento de 1.9% en comparación con lo aprobado para este año.

Si bien el monto rebasa el billón de pesos, el erario apenas se quedaría con alrededor de 233,000 millones de pesos debido a las transferencias, vía la Secretaría de Energía (Sener) así como la menor carga impositiva, que ahora se concentra en el Derecho Petrolero para el Bienestar.

De esta manera, Jorge Cano señaló que si bien la federación se quedaría con 233,000 millones de pesos, las transferencias vía la Sener serán de 263,000 millones de pesos, es decir, habría un faltante de 31,000 millones de pesos. Con lo anterior, agregó, significaría que en lugar de recibir recursos por Pemex, los ciudadanos tendrán que destinar 230 pesos de sus impuestos para que la petrolera siga operando.

“Las finanzas públicas van a estar despetrolizadas (...) en el 2026, cada mexicano va a tener que poner 230 pesos para mantener solvente a Pemex, es decir, si no tenemos esa renta petrolera, hay menos recursos para financiar derechos en salud, educación, seguridad, cuidados, entre otros”, agregó.

De cada 100 pesos de ingresos 75 están comprometidos

Para el siguiente año, la ILIF propone ingresos totales – sin considerar los derivados del financiamiento – por 8 billones 721,100 millones de pesos, un aumento de 4.6% respecto a lo aprobado para este año.

En este sentido, Jorge Cano señaló que 75% de estos ingresos ya están comprometidos en gastos como pensiones, costo financiero de la deuda y las transferencias a los estados y municipios.

Así, de cada 100 pesos que ingresen el siguiente año al erario, 30 se irán a las transferencias a los estados, 27 pesos para pagar las pensiones y 19 pesos para pagar deuda.

Agregó que, en términos per cápita, 48,732 pesos por persona se dirigirán a gastos fijos, frente a los 17,195 pesos que se asignarán a servicios esenciales para la población.

“(El Paquete Económico 2026) Nos deja un mensaje claro. Estamos ante un esquema fiscal cada vez más rígido (...) los compromisos del pasado nos están limitando cada vez más las oportunidades del futuro”, aseveró Mariana Campos, directora de México Evalúa.

Agregó que, como es costumbre, los estimados macroeconómicos expuestos en el Paquete Económico 2026 son optimistas, con un crecimiento del PIB entre 1.8 y 2.8%, con una inflación que se ubica dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico) de 3 por ciento.