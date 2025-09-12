Confianza de los consumidores en EU cayó por segundo mes consecutivo en septiembre

La confianza de los consumidores estadounidenses cayó por segundo mes consecutivo en septiembre, ya que los consumidores percibieron un aumento de los riesgos para las condiciones empresariales, el mercado laboral y la inflación.

La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan indicó el viernes que su Índice de Confianza del Consumidor bajó a 55.4 este mes, el menor nivel desde mayo, tras una lectura final de 58.2 en agosto. Economistas encuestados por Reuters esperaban una lectura de 58.0, con pocos cambios respecto al mes anterior.

"Los consumidores siguen observando múltiples vulnerabilidades en la economía, con riesgos crecientes para las condiciones empresariales, los mercados laborales y la inflación", dijo Joanne Hsu, directora de las Encuestas de Consumidores, en un comunicado.

"Asimismo, los consumidores también perciben riesgos para sus bolsillos; tanto las finanzas personales actuales como las previstas se redujeron en torno a un 8% este mes. La política comercial sigue siendo muy importante para los consumidores, ya que cerca del 60% de ellos hicieron comentarios no solicitados sobre los aranceles durante las entrevistas, con pocos cambios respecto al mes pasado".

El índice de expectativas de inflación de los consumidores para el próximo año se mantuvo sin cambios en el 4.8% este mes. Las expectativas de inflación de los consumidores para los próximos cinco años subieron al 3.9% desde el 3.5% del mes pasado.

En general, los hogares se han mostrado pesimistas sobre la economía durante de 2025 ante la preocupación de que las agresivas medidas arancelarias del presidente Donald Trump provoquen un aumento de los precios de los bienes y mermen su poder adquisitivo.