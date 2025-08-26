Confianza de los consumidores baja en EU; aumenta preocupación por mercado laboral

La confianza de los consumidores estadounidenses bajó en agosto, al aumentar el pesimismo de los hogares sobre el mercado laboral y los ingresos futuros.

The Conference Board indicó el martes que su índice de confianza de los consumidores cayó a 97.4 unidades este mes, frente al 98.7 revisado al alza de julio. Los economistas consultados por Reuters esperaban un declive a 96.2 desde los 97.2 anteriores.

"En particular, la valoración de los consumidores sobre la disponibilidad de empleo disminuyó por octavo mes consecutivo", declaró Stephanie Guichard, economista principal de indicadores globales de The Conference Board.

"Mientras tanto, el pesimismo sobre la disponibilidad de empleo en el futuro aumentó y el optimismo sobre los ingresos futuros disminuyó levemente", agregó.