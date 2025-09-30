Confianza de consumidores en EU cae a su nivel más bajo en cinco meses

La confianza de los consumidores en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde la entrada en vigor de los aranceles del presidente Donald Trump en abril, según datos publicados este martes, que revelan una creciente preocupación por la inflación.

El índice de confianza del consumidor del Conference Board bajó 3.6 puntos, hasta 94.2, en septiembre, frente a los 97.8 revisados del mes anterior.

Los analistas esperaban una caída menor, según el consenso publicado por MarketWatch.

El índice no había estado tan bajo desde abril, cuando el anuncio de Trump de aranceles masivos desató una ola de preocupación.

En sus respuestas, "los encuestados hicieron referencia con mayor frecuencia en septiembre a los precios y la inflación, que se han convertido una vez más en los principales factores que influyen en su visión de la economía", señala la economista del Conference Board, Stephanie Guichard, citada en un comunicado.

"Las referencias a los aranceles disminuyeron este mes, pero se mantuvieron altas y continuaron asociadas a la preocupación por el aumento de los precios", agrega el texto.

La inflación en Estados Unidos ha aumentado ligeramente desde que Trump lanzó su política arancelaria poco después de regresar a la Casa Blanca en enero. Desde entonces, el mandatario impuso fuertes tarifas aduaneras tanto a aliados como a adversarios en un intento por reestructurar las relaciones comerciales de Estados Unidos.