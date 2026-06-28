El BCE suaviza las expectativas de buena gobernanza

El Banco Central Europeo retirará una serie de recomendaciones y guías para los bancos y suavizará sus expectativas sobre la buena gobernanza, dijo el viernes, en parte en respuesta a las críticas de la industria.

Los reguladores de todo el mundo han retirado algunas de las medidas más intrusivas implementadas después de la crisis financiera mundial, lideradas por una agresiva agenda de desregulación por parte de Estados Unidos.

“Nuestro objetivo es simple: garantizar que nuestras directrices de supervisión sigan siendo claras, coherentes y adecuadas para su propósito en un entorno de riesgo cada vez más complejo”, afirmó Frank Elderson, miembro del consejo directivo del BCE.

Como parte de este esfuerzo, el BCE dijo que eliminaría alrededor de 40 publicaciones de supervisión que considere obsoletas. Éstas van desde una prohibición de dividendos de facto impuesta en el punto álgido de la pandemia hasta expectativas sobre la recopilación de datos y la presentación de informes, según un comunicado de prensa.