Apreciación del peso tiró recaudación por IVA e importaciones en el primer bimestre del año: SHCP

La apreciación del peso al inicio del año, previo a la escalada de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, tiraron la recaudación que obtiene el erario por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) así como el de importaciones, de acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Informe de Finanzas Pública y la Deuda Pública del primer bimestre del año mostró que, entre enero y febrero pasados, los ingresos tributarios dejaron 1 billón 21,800 millones de pesos, lo que representó un aumento anual de 2.6 por ciento.

A detalle, los ingresos obtenidos por el IVA –un impuesto relacionado al consumo– reportaron una disminución de 8.8% en comparación anual, mientras que lo recaudado por impuestos a las importaciones disminuyó en 7.2 por ciento.

Hacienda, a cargo de Édgar Amador Zamora, indicó que la caída en la recaudación de estos dos rubros se debió a la apreciación del peso frente al dólar, que en el periodo pasó de 20.5 a 17.5 pesos por dólar, además de un efecto base de comparación.

En el caso de los ingresos petroleros, estos dejaron apenas 136,400 millones de pesos, lo que representó una caída de 9.1% en comparación con el mismo periodo de hace un año.

De esta manera, los ingresos públicos sumaron 1.4 billones de pesos en los dos primeros meses del año, lo que representó un aumento de 2% anual.

Subejercicio y consolidación

Del lado del gasto del gobierno, el informe de Hacienda mostró que pese a que hubo un aumento en el gasto público, se ejercieron menores recursos de lo presupuestado en el periodo.

Así, en los dos primeros meses del año el Gobierno federal gastó 1.51 billones de pesos, lo que representó un aumento anual de 2.5%; sin embargo, se mantuvo 219,700 millones de pesos por debajo de lo aprobado.

El subejercicio se dio, principalmente, en el gasto programable, es decir, el que se destina a servicios para atender a la población. Este cayó 0.1% anual, y se ubicó 210,800 millones de pesos por debajo del programa.

En el caso del costo financiero de la deuda, se ejercieron 157,200 millones de pesos, una disminución de 6.4% anual.

En tanto, aún en una senda de consolidación fiscal, Hacienda reportó 23,600 millones de pesos como Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), un monto menor al de 128,100 millones de hace un año.