Amenaza de aranceles no se ha cancelado, incertidumbre aún pesa en expectativas: BMI

La tregua de aranceles que negoció México por un mes con Estados Unidos no ha cancelado la posibilidad de que se apliquen, advirtieron economistas de BMI, una empresa de Fitch Solutions.

En línea con esta incertidumbre, los expertos optaron por no revisar inmediatamente ninguno de sus pronósticos. BMI apenas actualizó su pronóstico de crecimiento para México a 0.2% para 2025, lejos del promedio del mercado que se encuentra en 1% según la encuesta de Citi y muy por debajo del 1.4% que estiman se consiguió crecer en 2024.

En un seminario en línea, titulado “Tarifas comerciales de Trump: impacto global, regional y escenarios”, enfatizaron que “la amenaza de un cambio muy severo que puede conducir a una guerra comercial mundial tan solo se han pospuesto y solo ha disminuido el riesgo en el corto plazo y en el margen”.

“Los riesgos siguen siendo muy elevados, ya que los aranceles solo se han pospuesto y aún no han dado carpetazo (tariffs only postponed and not yet shelved)”, explicó Cedric Cheahab, economista jefe de BMI.

Aparte, el jefe de investigación para América Latina de la firma, Connor Beakley, reconoció en la misma conferencia que se espera un impacto negativo en el flujo de remesas, que dependerá de la política migratoria de Estados Unidos.

Si bien admitió que su efecto no será inmediato. No obstante, reconoció que el flujo de remesas ha venido desacelerando en dólares.

La citada empresa pertenece al grupo de Fitch Ratings, la calificadora que tiene a México con la nota crediticia más baja, en “BBB-/perspectiva estable” que indica solo un nivel arriba del grado de inversión, sin riesgo de recorte de calificación. Una rebaja en su nota, mandaría a México al grupo de emisores especulativos, lo que impondría una penalización de parte del mercado.