México prevé reducir entre 30% y 40% las importaciones de maíz para 2024

México no podrá sustituir la totalidad del maíz que importa para 2024 pero espera reducir esas compras del exterior entre un 30% y 40%, dijo el miércoles el subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez.



Suárez explicó que México está avanzando "significativamente" en su objetivo de sustituir la importación del grano, que proviene casi en su totalidad de Estados Unidos, pero incumplirá la meta de reemplazarlo totalmente.



"No vamos a poder producir 16 millones de toneladas adicionales de maíz que hoy se importan principalmente para el sector pecuario. Vamos a avanzar significativamente pero no vamos a lograr el objetivo de la sustitución", dijo Suárez en conferencia de prensa.



"Ese es un tema que será necesario que lo aborde la nueva administración continuando la estrategia de rescate del campo y de autosuficiencia alimentaria", añadió.



México es autosuficiente en maíz blanco, pero muy dependiente de las importaciones de maíz amarillo, que utiliza principalmente para alimento de ganado.



El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador termina sus seis años de gobierno en la segunda mitad del 2024.

