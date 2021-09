El espacio fiscal con el que cuenta México este año, es decir, los recursos que puede usar para ciertos objetivos sin comprometer a las finanzas públicas, es de apenas 588,448 millones de pesos, lo cual es insuficiente para afrontar los requerimientos de gasto en temas como educación, salud, sistema de cuidados, seguridad e inversión hídrica, así como la banca de desarrollo, consideró el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria (GTTH) de la Cámara de Diputados.

“Lograr un mayor espacio fiscal cumplir con los programas y proyectos públicos, así como atender las carencias y los objetivos de gobierno”, se lee en el borrador del documento que fue entregado a la nueva legislatura el viernes pasado, titulado 'Nuevas Políticas Públicas contra la Desigualdad ', elaborado por el grupo de trabajo.

El análisis realizado señaló que el espacio fiscal, por ejemplo, es insuficiente para implementar acciones para enfrentar los efectos provocados por el Covid-19 y, a su vez, atender aquellas carencias que los sectores prioritarios presentaban incluso antes del inicio de la pandemia.

Además de lo anterior, el espacio fiscal también debe cumplir con los programas y proyectos que fueron aprobados para el presupuesto en el año, por lo que debe adoptar una política contracíclica que “reduzca el impacto de políticas de austeridad, de un entorno económico adverso y de la pandemia”.

“Esto es un esfuerzo serio por ver el sistema fiscal de una manera integral. El gran acierto del documento es que no piensa en los ingresos tributarios en el vacío, de que hay que subirlos sólo por subir, sino porque hay una serie de objetivos de política pública con los que no se está cumpliendo y sin recursos no habrá manera de cumplirlos”, comentó Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), una de las organizaciones que participó en este grupo.

En este sentido, describe que hay propuestas sensatas para mejorar los sistemas de salud y educación, por ejemplo; sin embargo, muchas de estas sugerencias omiten las opciones de financiamiento para llevarlas a cabo.

Además de los requerimientos de gasto para atender y mejorar algunos temas, Héctor Villarreal recordó que otra de las presiones en el gasto de gobierno son las pensiones, que este año alcanzaron 1.06 billones de pesos y se espera siga siga.

Salud y educación, prioridades

Ante la coyuntura actual de la pandemia, dos temas que se han convertido en prioridad son el sistema de salud y educación, indicó Mariana Campos, de México Evalúa; sin embargo, destacó que son rubros que ya contaban con un rezago desde antes del Covid-19, además de que existen otros puntos que son necesarios tocar como una reforma fiscal, una nueva Convención Nacional Hacendaria, una reforma integral al sistema de pensiones, así como la creación de un Consejo Fiscal.

“Se hizo un esfuerzo muy importante, si bien ninguno de los legisladores que participó en este ejercicio se reeligió, cualquier diputado de la nueva Legislatura puede hojear el documento, ver los temas y retomarlos, porque son temas que van a tener vigencia por varios años”, Agregó.

Señaló la necesidad de una nueva Convención Nacional Hacendaria, la cual busque actualizar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para fortalecer a los municipios, estados y a la federación.

ana.martinez@eleconomista.mx