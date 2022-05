Regresar las compras de gobierno a la Secretaría de la Función Pública (SFP) es aceptar que la estrategia que se tomó al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de concentrar estas compras en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no funcionó.

“El gobierno está aceptando que ese modelo que creó en el 2018 no funcionó si no, no lo estaría cambiando ahora”, señaló Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

Con la llegada de López Obrador a la presidencia, en el 2018, se publicó un decreto en el cual se crearon las Unidades de Administración y Finanzas, mientras que se le otorgó a la Secretaría de Hacienda la facultad de ejercer el control presupuestario de las contrataciones públicas a través de la Oficialía Mayor, en aquel tiempo liderada por Raquel Buenrostro, actual jefa del SAT y una de las funcionarias más cercanas a López Obrador.

“El cambio sí tiene que ver, sin decirlo, sin ponerlo en la iniciativa, en que las facultades que le habían dado a la Oficialía Mayor no fueron suficientes, o probablemente la experiencia y capacidad que tenía la Oficialía para cumplir con sus facultades que ya tenía dentro de la SHCP, como monitorear el gasto y ahora llevar la política de contrataciones, sí se vio rebasada, y lo hemos visto en los últimos tres años”, señaló Fernanda Avendaño, coordinadora Anticorrupción del IMCO.

Agregó que pese a que desde el 2018 la Oficialía Mayor fue quien se hizo cargo de las compras del gobierno, faltó modificar leyes de contrataciones y algunas otros reglamentos para poder oficializar el cambio

Hace unos días el Presidente mandó al Congreso una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública, en la cual se regresa el control a la SFP para las contrataciones públicas que realice todo el gobierno federal, con el fin de participar en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con las compras del sector público, coordinar las compras estratégicas y elaborar disposiciones que promuevan la participación de la proveeduría nacional.

Asimismo, se le otorga a la Función Pública la coordinación y conducción de las Unidades Administrativas y Finanzas de los entes públicos, salvo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México, y las empresas productivas del Estado.

Conflicto de interés

Regresar las compras de gobierno a la SFP, a cargo actualmente de Roberto Salcedo Aquino, puede fortalecer a la dependencia; sin embargo, las expertas apuntaron que puede haber un conflicto de interés al volver a traer esa facultad.

ana.martinez@eleconomista.mx