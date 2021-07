Ante la falta de una reforma fiscal integral y progresiva, el próximo gobierno que llegue al poder, sin importar el partido o ideología, recibirá un “cartucho de dinamita encendido”, sentenció Carlos Urzúa Macías, quien fue el primer secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El actual catedrático de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey consideró que, este tipo de reforma, es altamente necesaria; sin embargo, no prevé que se lleve a cabo en este sexenio.

Durante el evento “Posibilidades para una Reforma al Impuesto sobre la Renta de las Personas: Hacia un Nuevo Pacto Fiscal”, Urzúa Macías indicó que el presidente López Obrador “no tiene una naturaleza política y emocional suficiente” para llevar a cabo este tipo de reforma, esto por ser “un tanto populista”.

Va a ser muy complicado implementar una reforma fiscal así. No creo que se haga nada en este momento, pero tenemos que prepararnos todos porque sino, no vamos a resolver el problema y no vamos a poder hacer de México un país grande, un país que merecemos todos”.