El Servicio de Administración Tributaria (SAT) nunca pidió la Constancia de Situación Fiscal puesto que no es un requisito del SAT, comentó en desde Palacio Nacional Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria.

“No se pidió nunca la Constancia de Situación Fiscal, ahorita no es obligatoria porque se hizo la prórroga desde hace un mes y (entrará en vigor) hasta el primero de enero del 2023. A nadie se le puede condicionar su trabajo”, dijo Buenrostro desde la conferencia de prensa matutina.

Este año entró en vigor un cambio en el Código Fiscal de la Federación y se estableció que en la factura versión 4.0 deberá de contar con el código postal del domicilio fiscal de la persona a favor de quien se expida y se debe de indicar la clave del uso fiscal que el receptor le dará al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI o factura).

La Constancia de Situación Fiscal ha estado en la mira de los trabajadores y empleadores en las últimas semanas pues es necesario corroborar que el código postal del domicilio fiscal esté actualizado para que los patrones puedan timbrar la nómina y deducir impuestos con la versión 4.0 del CFDI.

Cabe recordar que hay más de 47.2 millones de contribuyentes registrados en régimen de sueldos y salarios.

“¿Por qué se hizo eso?, esto es una medida preventiva para las empresas factureras o las empresas fantasmas, además de facturar gastos que no existen, también facturan nóminas que no existen”, dijo la jefa del SAT.

Buenrostro Sánchez explicó que la medida del Código Postal obedece a que las empresas factureras luego sacan el RFC de la Clave única de Registro de Población (CURP) y como hay un validador de RFC complementa los datos del trabajador e inventan el Registro Federal de Contribuyentes.

Agregó que los principales afectados por los actos ilícitos de las empresas factureras son los jóvenes de 18 años y los adultos mayores.

En cuanto a la obligación de poner el nombre o razón social en la factura, la jefa del SAT mencionó que las empresas fantasma retomaban el RFC en donde las iniciales eran de entes públicos.

“Hemos encontrado cuandos se compran carros deportivos, que se usan mucho para lavar dinero, usan un RFC que tiene las mismas iniciales del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), entonces ponen como si la factura fuera del Indep”, detalló Buenrostro.

La autoridad fiscal dio una prórroga hasta el 31 de diciembre del 2022 para la entrada en vigor de la CFDI 4.0, actualmente convive con la versión 3.3, lo cual es un respiro para los trabajadores que buscaban obtener la constancia antes de que se diera la prórroga.

“Desafortunadamente la gente no está muy familiarizada con los aplicativos, con las aplicaciones, pero la verdad por eso se hizo la prórroga (...) lo vamos a valorar y si realmente tiene un impacto en la contención de la creación de empresas fantasmas, lo que podemos es dar un prórroga si todavía no están todos los contribuyentes o si no valorarlo y quitarlo”, comentó Buenrostro.

Situación con Alsea

El SAT quitó de manera temporal el embargo a las cuentas de Alsea a quien se le requiere el pago de 3,881 millones de pesos en impuestos derivados de la compra de la cadena Vips, explicó Raquel Buenrostro Sánchez.

“Muchas veces cuando se inicia un proceso ante el tribunal, el tribunal ordena una suspensión temporal del cobro en tanto se determina o toma la resolución. Entonces, mientras decide el tribunal nosotros estamos en una suspensión de acción”, comentó.

Lo anterior es consecuencia de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó la suspensión de la ejecución y cobro del crédito impugnado, y que de acuerdo con la empresa el SAT mantiene de manera ilegal pese a que fue notificado debidamente.

“Alsea como cualquier otro contribuyente tiene su derecho a interponer diversos medios de defensa en caso de que considere que la autoridad no hizo correctamente la determinación del crédito. Se fueron a tribunales a decir que no estaban de acuerdo con la determinación de crédito y ahorita se está litigando”, dijo Buenrostro Sánchez desde Palacio Nacional.

Existen cuatro pasos para tramitar la Constancia

Las alternativas para tramitar la Constancia de Situación Fiscal son: ingresar al sitio de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Dar click a la sección de “otros trámites y servicios” y poner el cursor en “Genera tu Constancia de Situación Fiscal”. Para este paso se necesita el RFC, la contraseña o e.firma.

También se puede descargar la aplicación SAT Móvil. Sólo se necesita el RFC. La tercera facilidad es ingresar a SAT ID desde cualquier celular o tableta. Se necesita identificación oficial vigente, RFC a 13 posiciones, correo electrónico personal y número de teléfono celular a 10 dígitos.

La cuarta, es asistir a una delegación del SAT para pedir la impresión de la constancia, te pedirán CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio.