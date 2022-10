El Balance Primario del sector público hiló medio año con superávit

Al cierre de agosto, el Balance Primario del sector público registró un superávit de 244,272 millones de pesos (mdp) para hilar medio año con un registro positivo, de acuerdo con el Informe de Finanzas y Deuda Pública elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El superávit registrado hasta el mes de agosto contrasta con lo previsto por la SHCP, pues en dicho periodo se esperaba un déficit de 18,453 mdp; en otras palabras, Hacienda tuvo ingresos por 262,726 mdp más que lo programado.

Jesús López, subdirector de Análisis Económico y Financiero en Banco Base, comentó, en entrevista, que el superávit primario es una mezcla de varios factores y uno de ellos fueron los 247,536 mdp de ingresos excedentes reportados a agosto.

El analista detalló que 100,432 mdp de los ingresos excedentes son las transferencias que recibe el gobierno a través del Fondo Mexicano del Petróleo como parte del alto precio del petróleo en lo que va del año.

Añadió que este superávit primario también es consecuencia de los 101,136 mdp excedentes en ingresos no petroleros no tributarios.

Hacienda tiene más ingresos de los que tenía proyectados y no necesariamente porque los ingresos tributarios les esté yendo muy bien, sino porque tenemos más ingresos petroleros, así como un complemento importante en los ingresos no petroleros no tributarios, explicó López.