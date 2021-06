Las pequeñas y medianas empresas quedarán reglamentadas en Cuba este año, informó el viernes el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, al dar detalles sobre esta medida largamente esperada por los emprendedores de la isla.

"Lo que sí puedo garantizar es que este 2021 es un año de profundas transformaciones, en 2021 en Cuba va a haber una ampliación del trabajo por cuenta propia y va a haber pequeñas empresas estatales y no estatales", dijo en el programa televisivo Mesa Redonda.

La medida representa un paso más en las reformas económicas implementadas en el país socialista, en el que predomina la empresa estatal. El funcionario informó que espera que la nueva reglamentación quede lista para su publicación en agosto o septiembre.

Adelantó que las empresas medianas podrán llegar a tener hasta 100 empleados, mientras que las pequeñas 35 y las micro hasta 10 trabajadores. Reconoció que en Cuba actualmente funcionan las pequeñas empresas de una manera en la que se han "enmascarando".

A principios de junio, el gobierno cubano anunció su intención de reglamentar las pymes, aunque inicialmente con un espectro de actividad más reducido que el de los trabajadores independientes.

La cámara empresarial Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos dijo entonces que era "una decisión significativa" que podría "revalorizar el interés" en las empresas de las isla.

En febrero, el gobierno amplió a más de 2,000 las actividades en las que pueden laborar los trabajadores independientes en la controlada economía cubana.

El gobierno cubano ha dicho, sin embargo, que la apertura a actividades no estatales no implica "un proceso de privatización" y que "hay límites que no se pueden rebasar".

Cuba inició este año una aceleración de sus reformas, ante la profunda crisis económica que enfrenta por la pandemia de coronavirus, que ha golpeado al sector turístico, y debido al embargo económico de Estados Unidos endurecido bajo el gobierno de Donald Trump.