En México, casi el 60% de las personas viven en casa o departamento propio
Al corte del 2024 se observó que el 59.4% de las personas declaran que la vivienda en la que habitan es propia. Otro 10.4% corresponde a viviendas propias, pero que todavía se están pagando.
En México existe un total de 38.4 millones de viviendas registradas, entre casas, departamentos y otros tipos de hogar, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2024).
De este total, el caso más común de tenencia es la vivienda propia: casi 60% declaran ser inmuebles de quienes los habitan.
Este porcentaje sube a casi 70% si se considera a las viviendas propias, pero que los residentes las están pagando todavía, a través de hipotecas, préstamos y otros acuerdos.
En cuanto a la vivienda rentada, se registró que el 15.7% de los hogares se encuentran en este rubro.
Destaca también que una parte importante de la población declara que su vivienda no es propia y tampoco tiene contratos de alquiler; el 11.8% son viviendas que han sido prestadas por familiares o amigos.
El restante corresponde a viviendas en litigio y otros casos.