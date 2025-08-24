En México, casi el 60% de las personas viven en casa o departamento propio

En México existe un total de 38.4 millones de viviendas registradas, entre casas, departamentos y otros tipos de hogar, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2024).

De este total, el caso más común de tenencia es la vivienda propia: casi 60% declaran ser inmuebles de quienes los habitan.

Este porcentaje sube a casi 70% si se considera a las viviendas propias, pero que los residentes las están pagando todavía, a través de hipotecas, préstamos y otros acuerdos.

En cuanto a la vivienda rentada, se registró que el 15.7% de los hogares se encuentran en este rubro.

Destaca también que una parte importante de la población declara que su vivienda no es propia y tampoco tiene contratos de alquiler; el 11.8% son viviendas que han sido prestadas por familiares o amigos.

El restante corresponde a viviendas en litigio y otros casos.