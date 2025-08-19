Buscar
¿Cuáles son los estados con mayor número de viviendas aseguradas?

En México, solo 4.5% de las casas o departamentos cuentan con algún tipo de seguro contra daños que pudieran ocasionar eventos catastróficos como inundaciones o terremotos. 

Infográfico EE

Redacción El Economista

En México, la cobertura de seguros para viviendas ante desastres naturales es notablemente baja: solo alrededor de 1.3 millones de hogares cuentan con una póliza voluntaria que cubra riesgos como sismos, huracanes o inundaciones, lo que representa cerca de 4.5% del total de los inmuebles de casa habitación. 

Estas cifras evidencian una cultura de prevención aún limitada y una vulnerabilidad considerable ante eventos climáticos extremos.

Estas cifras reflejan que, incluso durante años recientes y tras experiencias significativas como los sismos de 2017 y las recientes inundaciones que han afectado a cientos de hogares en el país, la tasa de aseguramiento voluntario (no derivado de créditos hipotecarios, sino contratado por los usuarios) no ha logrado despuntar entre los mexicanos.

