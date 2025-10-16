Serfimex Capital colocará 2,200 millones de pesos en crédito puente

Como parte de su estrategia de expansión, Serfimex Capital anunció que colocará más de 2,200 millones de pesos en financiamiento dirigido al sector inmobiliario hacia el primer semestre del 2026.

Con esta inversión, la firma mexicana impulsará el desarrollo de proyectos habitacionales, turísticos e industriales en las principales zonas urbanas del país.

La entidad financiera destacó que el crédito puente se ha convertido en una herramienta clave para garantizar la continuidad y finalización de los proyectos inmobiliarios.

“Un crédito puente no solo significa tener liquidez, sino asegurar que el proyecto tiene lo necesario para llegar a buen puerto. Nos enfocamos en asesorar cada desarrollo, ofreciendo certeza legal, técnica y comercial a través de procesos que fortalecen la viabilidad y éxito de la inversión”, explicó José Luis González, director de Crédito Puente de Serfimex Capital.

De acuerdo con la firma, su modelo de crédito puente garantiza la finalización del proyecto, ya que otorga financiamiento hasta la conclusión de la obra y se comienza a pagar al momento de entregar los títulos de propiedad.

“Este esquema protege al desarrollador frente a burbujas especulativas o caídas en preventas, al no depender de los flujos de venta para continuar la construcción”, indicó.

Flexibilidad frente a la banca tradicional

Para la entidad financiera, las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) —como Serfimex— suelen tener diferencias importantes respecto al modelo bancario en temas de crédito puente, ya que mientras los bancos pueden tardar hasta 10 meses en autorizar una línea de financiamiento, en instituciones no bancarias el tiempo se puede reducir a tres meses.

“Esto se traduce en un mejor aprovechamiento de los recursos y una mayor rentabilidad para los desarrolladores”, detalló la sofom en un comunicado.

Además, remarcó que la personalización en los esquemas de financiamiento es clave para impulsar el crecimiento del sector inmobiliario, especialmente en proyectos medianos que requieren respuestas rápidas y acompañamiento técnico.

A su oferta de crédito puente, suma soluciones como Serfimex Solar, enfocada en el financiamiento de paneles solares para proyectos sustentables; arrendamiento puro y crédito simple, herramientas que fortalecen la liquidez de las empresas y promueven la eficiencia energética.