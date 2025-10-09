Presentan complejo inmobiliario y comercial en Tamaulipas

Ejecutivos de JA Group, Fibra Shop y Grupo Link presentaron este jueves ante el gobernador Américo Villarreal Anaya el proyecto Ágora I Urban District, un plan inmobiliario y comercial de vanguardia que contempla, en su primera etapa, una inversión superior a 5,000 millones de pesos y la creación de más de 2,500 empleos directos en la ciudad de Nuevo Laredo.

Durante la reunión celebrada en el Salón Benito Juárez de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal, acompañado por la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, y la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, dio la bienvenida a este nuevo desarrollo urbano y comercial, que contribuirá a impulsar el crecimiento y la consolidación de esta ciudad como epicentro económico del norte de Tamaulipas.

El gobernador destacó la participación de Ninfa Cantú Deándar y Carmen Lilia Canturosas Villarreal, a quienes reconoció como neolaredenses comprometidas con promover proyectos que favorezcan el bienestar y el progreso de la ciudad y del estado.

estados@eleconomista.mx