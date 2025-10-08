Proptech colombiana aterriza en México y apuesta por acelerar las ventas de vivienda

En medio de una reconfiguración en la inversión dentro del ecosistema proptech en América Latina, la firma colombiana Koggi anunció su entrada formal al mercado mexicano a través de la adquisición de la startup Alohome, con el objetivo de agilizar la venta de vivienda en el país.

De acuerdo con los fundadores de ambas empresas, la integración permitirá reducir los tiempos de comercialización de bienes raíces hasta más de 50%, gracias a una plataforma digital que abarca desde la captación del cliente hasta la gestión del crédito hipotecario.

“Crearemos un ecosistema de herramientas que permiten desde la creación de sitios web de venta e inteligencia artificial para la atención a clientes de desarrolladores inmobiliarios, hasta la gestión de hipotecas para los compradores”, explicó en entrevista Juan Díaz, cofundador de Koggi.

El empresario agregó que esta unión los convierte en la primera startup de América Latina capaz de gestionar la compra de vivienda durante todo el ciclo completo, desde el primer contacto con el cliente hasta la formalización del crédito.

“Con esto, el objetivo es al menos, triplicar las transacciones al cierre del 2026, eso siendo conservadores”, puntualizó Díaz.

Atender el déficit habitacional

A pesar de los desafíos del sector inmobiliario, ambas empresas se mostraron optimistas frente al potencial de crecimiento en la región, impulsado por un déficit habitacional que afecta a más de 350 millones de personas en América Latina, según Koggi.

“Los países latinoamericanos pueden llegar a tener entre 30 y 50% de la población sin un hogar adecuado. Nosotros queremos hacer que las transacciones sean un proceso más eficiente y transparente, porque eso permite disminuir costos y aumentar el acceso a vivienda”, afirmó Díaz.

Por su parte, Eduardo Orozco, cofundador de Alohome, subrayó la importancia de fortalecer la colaboración entre el sector público y el privado para acelerar la generación de vivienda, ya que los tiempos de la industria inflan costos que terminan por afectar a los compradores.

Eficiencia para el mercado

El cofundador de Alohome destacó que 90% del mercado inmobiliario mexicano está compuesto por empresas pequeñas y medianas, que pueden aprovechar la tecnología como una palanca de crecimiento.

En este sentido, Orozco resaltó que las soluciones de Alohome permiten reducir las tasas de cancelación durante el proceso de preventa entre 40 y 45 por ciento.

“Cualquier proyecto con una tasa de cancelación arriba de 15% representa un golpe financiero enorme, porque se deben devolver enganches y revender la propiedad, lo que agrega un costo”, explicó.

Es por ello que Koggi y Alohome apuestan por un modelo “punta a punta”, que integra cada etapa del proceso inmobiliario y reduce la fricción entre compradores, desarrolladores y entidades financieras.