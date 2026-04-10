Oficinas en Guadalajara repuntan por impulso de empresas tecnológicas

La ocupación de oficinas en las principales ciudades de México (Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara) alcanzó los 337,000 metros cuadrados (m2) durante el 2025, en un entorno de ajustes en los modelos de trabajo flexible y mayor retorno a actividades laborales presenciales.

De acuerdo con un análisis de la consultora CBRE, el crecimiento anual de la ocupación neta en estas urbes se ubicó en un rango de entre 4% y 45%, lo que reflejó una recuperación del sector, con Guadalajara como el mercado más dinámico.

El estudio destaca que la demanda se concentra en oficinas Clase A y A+, donde las empresas priorizan espacios con estándares superiores de sostenibilidad y amenidades para los trabajadores.

"Los resultados de nuestro reporte confirman que los espacios corporativos clase A/A+ han pasado de ser solo un lugar de trabajo a convertirse en activos estratégicos de retención de talento y eficiencia. La absorción de 337,000 m2 es una señal clara de esta recuperación”, comentó Lyman Daniels, presidente de CBRE México, Colombia y Costa Rica.

Guadalajara lidera el crecimiento

Al cierre del periodo, Guadalajara registró una absorción neta de 31,000 m2, lo que representó un crecimiento anual de 45.7 por ciento. Este desempeño consolidó un inventario total de 806,000 m2 y posicionó a la ciudad como el tercer mercado institucional más relevante del país.

“Este desempeño subraya la resiliencia del mercado tapatío, impulsado por una demanda selectiva en corredores de alta conectividad y una oferta que continúa madurando para atender a sectores de alto valor agregado”, indicó CBRE.

El dinamismo del mercado estuvo impulsado principalmente por el sector tecnológico, seguido por servicios corporativos.

Sectores con mayor participación en renta de oficinas en Guadalajara (2025):

Tecnología e Informática (IT): 36%

Servicios Corporativos: 15%

Logística y Transporte: 14%

Retail: 11%

Servicios Financieros: 8%

Ciudad de México y Monterrey

La Ciudad de México se mantiene como el mercado corporativo más grande del país, con un inventario de 7.4 millones de m2. Durante el 2025, registró una absorción neta de 247,000 m2, equivalente a un crecimiento anual de 39 por ciento.

La actividad mostró una mayor diversificación sectorial, impulsada principalmente por los servicios financieros (20%) y empresas de tecnología e informática (IT), con 16% de la ocupación.

Monterrey presentó un crecimiento más moderado en comparación con las otras ciudades. La absorción neta alcanzó 59,000 m2, lo que significó un incremento de 4.1% frente al periodo previo.

“Estuvo fuertemente impulsado por la manufactura, el cual concentró el 45% de la actividad total, reflejando el impacto directo de la dinámica industrial en la región”, añadió CBRE.