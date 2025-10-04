Infonavit te presta para equipar tu hogar hasta 68,000 pesos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no sólo otorga créditos hipotecarios para adquirir vivienda, también ofrece alternativas complementarias para que las familias puedan mejorar y equipar su hogar.

Una de estas opciones es Equipa tu Casa, un financiamiento adicional que permite realizar reparaciones, mejoras o adquirir equipamiento esencial en el hogar.

Cuando el valor de la vivienda que se compra es menor al monto máximo que otorga el Infonavit, los derechohabientes pueden solicitar este complemento.

El programa ofrece un financiamiento que va de los 10,318 pesos hasta los 68,789 pesos, con la misma tasa de interés que el crédito hipotecario, la cual oscila entre 3.50 y 10.45%, según el nivel de ingreso del solicitante.

El plazo de pago es el mismo que el del crédito principal y las condiciones incluyen el esquema de soluciones de pago del Infonavit. Además, el límite de edad para sumar el plazo es de 70 años para hombres y 75 años para mujeres.

Con esta modalidad, los trabajadores evitan recurrir a créditos personales o tarjetas de crédito con intereses de hasta 30% para comprar bienes como refrigeradores, aires acondicionados o materiales de construcción.

¿Cómo funciona Equipa tu Casa?

Para acceder a este beneficio es necesario solicitarlo al momento de contratar un Crédito Tradicional Infonavit o Infonavit Total. La diferencia entre el monto máximo de financiamiento y el valor de la vivienda debe ser de al menos 10,318 pesos.

Los acreditados beneficiados con este esquema a partir del 12 de febrero del 2025 recibirán un correo electrónico con instrucciones sobre cómo utilizar los recursos para compras en el comercio de su preferencia.

Cabe mencionar que el programa Equipa tu Casa se integra con las plataformas digitales del Infonavit, lo que facilita la gestión del crédito y el uso de beneficios.

A través de Socio Infonavit, los derechohabientes pueden acceder a descuentos exclusivos y promociones al registrarse con su Número de Seguridad Social (NSS) y su contraseña de Mi Cuenta Infonavit.