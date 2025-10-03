La letra chiquita de vivir en un condominio

Uno de los grandes puntos ciegos en la administración de condominios y edificios en México está en la elección de proveedores de mantenimiento. No hablamos solo de un servicio; hablamos de la seguridad, la economía y la confianza de cientos de familias que habitan en un mismo espacio. Cuando se elige mal, el costo no se mide únicamente en pesos, sino también en desgaste emocional, conflictos entre vecinos y pérdida de valor patrimonial.

El sector inmobiliario atraviesa un momento de exigencia creciente. El encarecimiento de la vivienda, las nuevas regulaciones y los gastos de operación al alza hacen que los residentes demanden servicios de mayor calidad.

En ese entorno, la tentación de contratar al proveedor más barato se convierte en un error común que acaba saliendo caro. Lo vemos en impermeabilizaciones que no duran un año, en instalaciones eléctricas que no cumplen normas de seguridad, en elevadores que fallan por falta de mantenimiento certificado.

No son anécdotas menores, cada tropiezo se traduce en primas de seguro más altas, en la desconfianza de quienes pagan puntualmente su cuota de mantenimiento y en la depreciación del inmueble.

La experiencia demuestra que la improvisación en estos temas tiene efectos acumulativos. Los proveedores que no responden a tiempo multiplican daños ante una fuga de agua o una falla eléctrica.

Las promesas verbales que no quedan plasmadas en contratos abren la puerta a conflictos legales difíciles de resolver. Y la ausencia de un historial documentado obliga a los administradores a empezar de cero cada vez, sin aprovechar lecciones aprendidas ni reconocer quién sí ha dado buenos resultados.

En contraste, los administradores que profesionalizan esta relación generan beneficios palpables. No se trata de gastar más, sino de invertir mejor, exigir comprobantes, certificaciones y referencias reales, mantener contratos por escrito, programar mantenimientos preventivos en lugar de reaccionar a emergencias y, sobre todo, evaluar constantemente el desempeño de quienes ofrecen sus servicios.

Cuando esas prácticas se convierten en regla, la gestión se vuelve más previsible y los residentes perciben un condominio que cuida tanto su inversión como su tranquilidad.

Hoy, además, la tecnología ofrece un aliado que hace unos años no existía. La administración manual de facturas, contactos y cotizaciones no solo es ineficiente, también es fuente de errores y pérdidas de información. Digitalizar estos procesos permite ordenar directorios, programar recordatorios, centralizar contratos y conservar historiales.

Esta transformación responde a una exigencia que ya no viene sólo de los comités de condóminos, sino de la propia dinámica del mercado: más transparencia, más trazabilidad y más rigor en la operación.

Seguridad primero

La reflexión que no podemos perder de vista es que detrás de cada decisión sobre proveedores hay un efecto directo en la vida cotidiana. No es lo mismo habitar un edificio donde el elevador se detiene a media semana y nadie responde a la emergencia, que uno donde los mantenimientos se cumplen a tiempo y los problemas se resuelven con profesionalismo. Esa diferencia marca la experiencia de los residentes, el valor de reventa de los departamentos y la reputación de toda la comunidad.

En un país donde los costos de operación no dejan de aumentar y las reformas buscan mayor formalidad en la gestión inmobiliaria, el reto no está sólo en cobrar cuotas de mantenimiento, sino en demostrar que cada peso invertido se traduce en seguridad, confianza y calidad de vida. Elegir a los proveedores adecuados es, en realidad, elegir qué tipo de comunidad queremos construir.

** El autor es country manager de ComunidadFeliz.mx en México.

Destacado por liderar la expansión de la proptech en el mercado mexicano con estrategias innovadoras en ventas y retención de clientes. Su enfoque en metodologías ágiles ha sido clave para optimizar la adquisición y monetización de usuarios. Con experiencia en gestión de riesgos y conservación, Mondaca impulsa la eficiencia operativa y el crecimiento sostenible de la empresa.