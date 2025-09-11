Se encarece costo de vida en agosto; canasta alimentaria subió por encima de la inflación

Durante agosto el costo de vida se encareció en el país y la canasta alimentaria en las ciudades de México tuvo un incremento por encima de la inflación debido a que a los mexicanos les costó más dinero comer en la calle y comprar bistec de res.

Las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), es decir el valor monetario de la canasta alimentaria, fueron de 2,452 pesos en la ciudad y 1,851 pesos en el campo durante el octavo mes del año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En comparación con un agosto de 2024, las LPEI tuvieron un aumento de 4.1% en el ámbito urbano y 2.8% en el ámbito rural.

“El cambio en el ámbito rural se ubicó por debajo de la inflación general anual (3.6 %), mientras que, en el caso del urbano, la superó”, destacó el Inegi ahora encargado de las mediciones de pobreza en nuestro país.

Los rubros de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, así como el de bistec de res fueron los que más contribuyeron al incremento anual del valor monetario de la canasta alimentaria.

Los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar se encarecieron 7.6%, mientras que el precio del bistec de res subió 18 por ciento.

Asimismo el incremento de la carne molida de res (16%) tuvo una incidencia importante en el aumento de la LPEI en al ámbito rural, al tiempo que el alza de la leche pasteurizada (8.6%) hizo lo propio en el ámbito rural.

Líneas de Pobreza de Ingresos suben

Mientras que los mexicanos necesitaron en agosto ingresos por más de 4,722 pesos en la ciudad y 3,394 pesos en el campo para poder estar por encima de las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI).

En comparación con hace un año, las líneas de pobreza por ingresos -que consideran el valor monetario de la canasta alimentaria y no alimentaria- tuvieron un incremento de 2.9% anual en el ámbito rural y de 3.4% en el ámbito urbano, lo cual estuvo por debajo de la inflación de agosto (3.6% anual).

“Respecto a los productos que más contribuyeron al cambio anual de las LPI fueron los de la canasta alimentaria en los dos ámbitos; esta incidencia fue mayor en el urbano (62.0 %) que en el rural (51.7 %)”, destacó el Inegi.

Mientras que en la canasta no alimentaria, destacaron los rubros de cuidados personales y de educación, cultura y recreación por ser los de mayor incidencia en el ámbito rural, con incrementos en sus precios de 6 y 5.2%, respectivamente.

En el urbano, por su parte, destacaron los de educación, cultura y recreación, así como los de cuidados personales, con aumentos en sus precios de 5.4 y 6.3%, en ese orden.