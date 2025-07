El Infonavit ante el dilema: ¿cómo regularizar viviendas invadidas sin atacar la propiedad privada?

La propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de lanzar un programa para regularizar la situación de las personas que habiten un hogar abandonado, sin ser propietarios del inmueble, pone al organismo en una delgada línea sobre lo que es legal y lo que podría ser ilegal, si no se diseña de manera adecuada.

De acuerdo con Gene Towle, socio director de la consultora Softec, ante el nivel del índice de morosidad que maneja el Infonavit, sería viable generar un mecanismo de venta de las viviendas en situación de impago; sin embargo, es importante hacerlo bajo el mecanismo legal correspondiente que acredite que la propiedad es del instituto y no de un tercero, que es donde se afectaría la propiedad privada.

Según las cifras proporcionadas por Octavio Romero, director del Infonavit, en el censo inicial se evaluará a 843,000 hogares con la finalidad de identificar si es vivienda abandonada o en su caso, que se encuentra ocupada y si es habitada por los propietarios del inmueble o terceros ajenos que la hayan invadido de manera ilegal.

El diagnóstico más reciente proporcionado por el Infonavit arroja que han sido censadas 168,000 viviendas, de las cuales 145,000 están habitadas y 23,000 deshabitadas o vandalizadas. De las casas ocupadas, algunas son habitadas por personas que las adquirieron con un crédito del Infonavit y otras, por personas que las ocupan de manera irregular.

En este contexto, Towle indicó que, para que el Infonavit comience un programa de regularizar la ocupación de vivienda abandonada, primero tiene que adjudicarse el inmueble, mediante los mecanismos jurídicos correspondientes y ante el impago del acreditado.

“La primera pregunta es si son casas que ya han sido adjudicadas por el Infonavit. Si son casas adjudicadas por el Infonavit, el instituto debería de venderlas al precio más alto posible… Si son casas que pertenecen a terceros que el Infonavit va a vender, hay gran problema”, detalló Towle en una conferencia organizada por la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias.

Alivio en la morosidad

Uno de los señalamientos al Infonavit en los últimos años es el incremento en su nivel de morosidad, el cual a marzo del presente año se ubicó en 17.78 por ciento, en parte por una reclasificación contable pero también, por el impago de sus acreditados.

Para Towle, es viable que el Infonavit pueda implementar un programa que pueda desplazar la vivienda adquirida con créditos en morosidad, que son especialmente los hogares más baratos debido a la mayor movilidad laboral que se da en los segmentos de bajos ingresos.

“El Infonavit es para la gente que está afiliada y que su patrón paga su nómina cada quincena, pero cuando alguien deja de trabajar en una empresa, se independiza o deja de ser afiliado, el Infonavit no tiene un buen sistema de cobranza y particularmente, el segmento donde se tiene más problemas de cobranza es en las viviendas más baratas”, acotó Towle.

De acuerdo con el titular del Infonavit, el plan es que las personas que hayan invadido un inmueble puedan adquirirlo mediante un esquema de renta con opción a compra. “Estamos planteando que la puedan adquirir a un precio muy económico, valor en libros, si no son derechohabientes, con un esquema de renta con opción a compra”, declaró recientemente Romero.

En este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que, ante esta intención del Infonavit, es importante precisar que no se atentará contra la propiedad privada. “No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece, eso tiene que quedar muy claro y que no haya duda respecto a eso; para que no haya estas malas interpretaciones que se hicieron, por parte de algunas personas”.

El socio director de Softec destacó que en caso de que el Infonavit acredite la propiedad de esas viviendas ocupadas de manera ilegal, es pertinente hacer uso de todos los instrumentos legales para poder obtener un beneficio que combata su cartera vencida.

“El Infonavit debería decir: ‘Esta casa es mía, tú estás viviendo aquí de manera ilegal porque me la invadiste. Entonces, me la compras, la rentas o te vas’”.