Gobierno de EU felicita a México por imponer aranceles a países sin TLC

El gobierno de Estados Unidos felicitó a México por imponer aranceles a países con los que no tiene tratados de libre comercio.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum propuso imponer el arancel máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) a 1,463 clasificaciones de productos (fracciones arancelarias) que forman parte de 17 sectores estratégicos. Esta iniciativa forma parte del Paquete Económico y requiere la aprobación del Congreso de la Unión.

“Felicitamos al gobierno de México por su reciente anuncio de aranceles a socios no pertenecientes a tratados de libre comercio, lo que podría ayudar a acelerar el traslado de la producción a América del Norte”, dijo Mark Johnson, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en México.

Johnson participó este miércoles en la inauguración del Foro de Semiconductores México-Estados Unidos en la Ciudad de México, donde enfatizó el papel complementario que juega la economía mexicana en el impulso que el gobierno estadounidense quiere dar a industrias estratégicas.

“Nuestros esfuerzos conjuntos harán que Estados Unidos y México sean más fuertes, seguros y prósperos (...) También reconocemos que la fortaleza de Estados Unidos se amplifica cuando trabajamos con socios de confianza como México”, comentó.

Luego hizo referencia a una frase que ha reiterado el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson: “Primero Estados Unidos no significa Estados Unidos solo. Este principio guía nuestro enfoque hacia los semiconductores hoy”.

Los semiconductores son esenciales para la industria, la seguridad nacional y tecnologías como la inteligencia artificial. Los gobiernos de Estados Unidos, China y otros consideran su desarrollo clave para la competitividad económica, la seguridad y el liderazgo global futuro.

En 2014, el gobierno de China lanzó una política industrial nacional de semiconductores con el objetivo de crear una industria líder mundial en todas las áreas de la cadena de suministro de circuitos integrados para 2030.

Para alcanzar este liderazgo e independencia tecnológica, China ha empleado financiamiento gubernamental y políticas específicas que fomentan vínculos comerciales estratégicos a lo largo de toda la cadena de suministro de semiconductores.

En 2024, Hong Kong fue el mayor exportador de semiconductores, con 236,231 millones de dólares, seguido de China (208,165 millones) y Taiwán (169,407 millones). En posiciones más abajo quedaron Estados Unidos (57,546 millones) y México (3,987 millones).

“Estos procesos de decoupling (desacoplamiento) de Estados Unidos con respecto a otros países estratégicos no se va a poder dar si México no forma parte fundamental, porque México es un país con una gran capacidad de hacer manufactura”, dijo el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas, en ese mismo evento.

El funcionario indicó que el gobierno de México impulsa una mayor formación con esquemas duales y microcredenciales, con el objetivo de incrementar la ventaja competitiva de “una mano de obra industrial con una enorme capacidad”.

A su vez, Rafael Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), informó que dos foros similares sobre semiconductores se realizarán en Monterrey en noviembre de 2025 y Mérida en febrero de 2026.

