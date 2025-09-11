Parque Industrial Bajío en Michoacán generará 27 mil empleos en su primera década

El secretario de Desarrollo Económico de Michoacán (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, sostuvo una reunión con el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía federal, Vidal Llerenas Morales, para dar seguimiento a los proyectos estratégicos vinculados al Parque Industrial Bajío, designado como el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en el país.

Méndez Fernández señaló que este polo permitirá la generación de más de 27,000 empleos en menos de una década, lo que evidencia el potencial productivo de Michoacán y la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.

El encuentro se realizó en cumplimiento a la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció la puesta en marcha de este proyecto como parte del Plan México.

“El Parque Bajío no es solamente un polígono industrial, es un motor para la reindustrialización del estado y para la integración logística del país.”, resaltó Méndez Fernández.

El subsecretario reiteró la disposición del Gobierno de México para acompañar la consolidación del Parque Industrial Bajío, al recordar que los polos forman parte de la estrategia de industrialización regional para facilitar y agilizar la llegada de inversiones.

Con esta reunión, Michoacán avanza en el desarrollo del Parque Industrial Bajío como referente nacional en materia de competitividad y desarrollo económico.

estados@eleconomista.mx