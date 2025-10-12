¿Cuántos inmuebles tiene el gobierno en venta?

El gobierno federal cuenta actualmente con 14 inmuebles disponibles para la venta al público en general, con un uso de suelo variable y un valor comercial de casi 1,000 millones de pesos.

De acuerdo con los datos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), se destaca la propiedad ubicada en Reforma 211 y Reforma 213, en la Ciudad de México, que antes era ocupada por la extinta Procuraduría General de la República y que fue desalojada por el sismo de 2017.

El predio tiene un valor comercial de 934 millones de pesos, con una superficie de 2,840 metros cuadrados (m2) y 35,972 metros cuadrados de construcción, de tal forma que representa cerca del 92% del monto total que suman los 14 inmuebles ofertados.

Aunque esta venta representa una oportunidad para el gobierno y los inversionistas, existe el reto de que sean atractivos para los potenciales compradores según su interés por las características de las propiedades.