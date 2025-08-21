AMIS: siniestralidad en inmuebles de la CDMX crecería entre 6 y 10%

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) estimó que debido al comportamiento atípico de las lluvias en la Ciudad de México durante este 2025, la siniestralidad por riesgos hidrometeorológicos en inmuebles podría crecer entre 6 y 10% respecto al promedio de años anteriores.

Recordó que, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, las lluvias en las últimas semanas han tenido como consecuencia afectaciones en 1,400 viviendas y cerca de 100 autos inundados.

“La Ciudad de México, a pesar de no ser una entidad costera, concentra una de las mayores proporciones de indemnizaciones por riesgos hidrometeorológicos. La mayor parte de los pagos se destina para siniestros en edificios corporativos, que son los giros con mayor cobertura de seguro”, declaró la directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas.

Asimismo, destacó que en la capital del país se tiene una baja penetración del seguro, con solo 17% de las casas con seguros, “lo cual representa un riesgo latente para miles de familias, y lo estamos viendo durante esta temporada de lluvias”.

El promedio anual pagado por riesgos hidrometeorológicos asegurados en el país ha sido de 6,700 millones de pesos entre el 2012 y el 2024. De acuerdo con las estimaciones de la misma AMIS, este 2025 el pago ascendería a alrededor de 7,370 millones de pesos en el escenario más pesimista.

“Este incremento anticipado en los daños es un llamado a los mexicanos para buscar alternativas de aseguramiento que les permitan proteger su patrimonio ante las inclemencias climáticas y cualquier otro siniestro al que se puede estar expuesto”, dijo la Asociación.

Finalmente, la directora de la AMIS dijo que un dato muy relevante al hablar de siniestros es que una familia que sufre una eventualidad en un negocio o vivienda y cuenta con un seguro puede recuperarse en un lapso de dos o tres años”.

“Mientras que aquellos sin seguro pueden demorar hasta 10 años para volver al punto donde se encontraban inicialmente. El seguro es una herramienta financiera que contribuye a la resiliencia de la sociedad, y debemos seguir trabajando en cultivar esa conciencia entre los mexicanos”, puntualizó la directiva.

Lluvias históricas

Las precipitaciones en la Ciudad de México durante esta temporada de lluvia han aumentado 43% respecto al año pasado, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Sólo en junio, en la capital del país llovió el doble de lo registrado en el mismo mes del 2024, además de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, recientemente destacó que las lluvias del 10 de agosto fueron las más intensas en 73 años, desde 1952.

En los primeros ocho meses del presente año, la Ciudad de México alcanzó un récord histórico de precipitación acumulada durante los primeros ocho meses del año.

Hasta el 20 de agosto del 2025, la capital del país había registrado 662.18 milímetros de lluvia, una cifra superior al promedio histórico de 530.14 milímetros para ese mismo periodo.