Se queda sin luz más del 90% de la Península de Yucatán

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que un total de 2.262 millones de usuarios se quedaron sin energía este viernes en Yucatán, Quintana Roo y Campeche, que son más de 90% de las conexiones en la región.

Hasta sus últimos reportes de Comunicación del 2024, la empresa del Estado detalló que hay 2.2 millones de usuarios en las tres entidades, de los que 1.9 están en Quintana Roo y Yucatán y el resto en Campeche.

Y el viernes la Secretaría de Energía publicó mediante un boletín que "a las 14:19 horas tiempo del centro, derivado de trabajos de mantenimiento a las líneas de 400 kV LT ESA A3Q20 / A3Q30 TIC con 2,174 megawatts se registró una falla eléctrica que afectó a 2.262 millones de usuarios de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo".

El organismo explicó que derivado de este evento, salieron de operación 9 centrales del Sureste con 16 unidades.

Y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) inició los trabajos para restablecer el servicio.

Hasta las 16:10 horas se logró restablecer las líneas de 230 kV de las subestaciones afectadas al igual que las de 400 kV y el servicio de energía eléctrica en la mayor parte de las ciudades de Mérida y Valladolid, Yucatán; en Quintana Roo, Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox, así como gran parte del estado de Campeche.

"Se continuarán restableciendo las condiciones para la totalidad del servicio a los usuarios afectados", añadió la CFE, "la Secretaría de Energía, junto con la CFE y el Cenace, mantienen un monitoreo permanente de la situación".

A las 18:31 horas, la CFE informó que se logró restablecer a la totalidad de las conexiones de Yucatán, aunque los trabajos de rehabilitación en Quintana Roo se mantenían activos.

karol.garcia@eleconomista.mx