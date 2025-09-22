México se posiciona como uno de los inversionistas más sostenibles de América Latina

A medida que el mundo avanza hacia un futuro más sostenible, América Latina se está convirtiendo en un centro dinámico de la inversión verde.

Actualmente, exisiten diversos factores que utilizan los países para medir su sostenibilidad y el grado de compromiso ambiental de sus prioridades empresariales y financieras.

De acuerdo con la empresa Exness Insights hay países en la región que están avanzando y marcando la pauta hacia inversiones responsables que equilibren el crecimiento económico con la protección del medio ambiente.

Ranking

Para descubrir qué naciones lideran el cambio hacia la inversión verde, Exness Insights realizó un estudio que analiza factores como la inversión en bonos verdes y la energía verde, dando como resultado un ranking. Con base a lo anterior las naciones mejor posicionadas son:

1. Argentina

Encabeza el ranking con una puntuación global de 80 sobre 100, posicionándose consistentemente entre los dos primeros lugares en varias métricas clave. Por ejemplo, en inversión en energía verde durante los últimos 20 años, alcanzó los 4.8 mil millones de dólares.

Además, cuenta con 244 sedes de empresas certificadas como B Corp en su territorio. Estos datos consolidan a Argentina como el país latinoamericano con la cartera de inversión más “verde” y uno de los emergentes más fuertes en materia de sostenibilidad en la región.

2. Chile

Ocupa el segundo lugar en el estudio, con una nota total de 74 sobre 100, a pesar de tener aproximadamente una cuarta parte del tamaño de Argentina. Sin embargo, Chile ha invertido 14.6 mil millones de dólares en bonos climáticos, lo que representa más de cinco veces la inversión de Argentina, que fue de 2.8 mil millones de dólares. En los últimos 20 años, Chile ha destinado 4.6 mil millones de dólares a inversiones en energía verde.

Además, a pesar de su menor tamaño, Chile alberga 251 sedes de empresas B Corp, lo que refleja un fuerte impulso para priorizar la sostenibilidad y las prácticas verdes en las empresas de todo el país. Estas cifras posicionan a Chile como líder emergente en inversión sostenible en América Latina.

3. Ecuador

Ecuador ocupa el tercer puesto de nuestro índice con una nota de 73 sobre 100. El país invirtió 4.4 mil millones de dólares en energía verde en los últimos 20 años.

4. México

Ocupa el cuarto lugar en nuestro índice. Entre sus cifras más destacadas se encuentra una de las mayores inversiones en bonos climáticos de la región, con un total de 4.3 mil millones de dólares, y una inversión de 3.2 mil millones de dólares en energía verde.

Además, México alberga 94 sedes de empresas B Corp, lo que refleja un fuerte compromiso con la sostenibilidad y las prácticas empresariales responsables, con la plataforma de crowdfunding, Donadora, y la empresa social, Ilumexico, entre las primeras en recibir la certificación. Estas empresas ejemplifican el creciente liderazgo de México en la integración de la responsabilidad ambiental y social en sus modelos de negocio.

5. Brasil

Destaca por su inversión líder en bonos climáticos, con 17.3 mil millones de dólares, la más alta de América Latina. El país ha realizado importantes inversiones en energía verde en los últimos 20 años. Es de esperar que, a medida que la región se desarrolle, se produzca un mayor repunte de este tipo de inversiones en la próxima década.

Cabe señalar que para dicho ranking se recopilaron datos relacionados con cinco métricas en las que se basaba el índice, otorgando una puntuación sobre 100. Las métricas fueron:

Inversión en bonos climáticos

Inversión en energía verde en los últimos 20 años

Porcentaje de cambios en la inversión verde en los últimos 10 años

Número de sedes de empresas B Corp

Emisiones de C02 (toneladas por habitante y año)

"Este compromiso con la creación de entornos de inversión más verdes indica un cambio prometedor hacia el equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad en toda América Latina", concluyen.